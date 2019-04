Orale seks zou de kans op een miskraam verkleinen NA

05 april 2019

16u35

Bron: Journal of Reproductive Immunology, Science Alert 0 Fit & Gezond Naar schatting 1% van de vrouwen krijgt drie of meer miskramen te verwerken in haar leven. De oorzaken daarvan variëren, maar uit een nieuw Nederlands onderzoek blijkt nu dat orale seks terugkerende miskramen zou kunnen voorkomen.

Voor de studie werden de gegevens van 97 vrouwen die minstens drie onverklaarbare opeenvolgende miskramen kregen, vergeleken met een controlegroep van 137 vrouwen die een rimpelloze zwangerschap hadden. Via een vragenlijst werden ze bevraagd naar hun seksuele handelingen. Wat bleek? De vrouwen die nooit een miskraam ervoeren, hadden gemiddeld meer orale seks met hun partner dan de andere groep.

Zo meldde 72,9% van de vrouwen zonder miskraam, dat ze regelmatig orale seks hebben met hun partner, waar dat bij de de groep die wel verschillende miskramen kreeg slechts 56,9% bedroeg.

Hoewel de onderzoekers zelf stellen dat dat daarom geen bewijs is dat orale seks het risico op een miskraam doet verkleinen, is het volgens hen wel het bewijs dat er meer onderzoek moet gebeuren naar de link tussen miskramen en seksuele activiteiten van zwangere vrouwen. Zo zou in de toekomst moeten onderzocht worden of de orale blootstelling aan sperma terugkerende miskramen, die veroorzaakt worden door immuunafwijkingen, kan voorkomen en het immuunsysteem van de vrouw daadwerkelijk verbetert.

