Opvliegers en een wisselend humeur zijn kenmerkend bij menopauze. Deze klachten zijn minder bekend Lynn Guillaume

06 november 2018

11u28

Opvliegers, een wisselend humeur… Iedereen kent ze als dé typische menopauzeklachten. Maar ook andere, meer verrassende veranderingen luiden deze nieuwe fase in. Deze zeven signalen mag je niet missen.

Droge ogen

Vaginale droogheid doet bij velen een menopauze-belletje afgaan, maar dat ook droge ogen een symptoom kunnen zijn, is minder bekend. Doordat de hormonenproductie afneemt, maakt je lichaam minder vocht aan. Dat betekent dus ook minder traanvocht. Ook je mond en neus kunnen trouwens droger aanvoelen.

Onregelmatige cyclus

Een onregelmatige menstruatiecyclus is hét belangrijkste menopauzesignaal. In het begin kan je sneller ongesteld worden. Pas in een latere fase laat je menstruatie langer op zich wachten, om dan veel heviger door te breken. Ook een langere of net kortere menstruatieduur, meer pijn en zwaardere PMS-klachten zijn typische voorbodes van de menopauze.

Slaap

Lig je urenlang te wroeten terwijl je vroeger in een-twee-drie richting dromenland vertrok? Tijdens de overgang verandert je slaappatroon. Opvliegers en kopzorgen bevorderen de zaak niet bepaald. Maar er is ook een lichtpuntje: met het ouder worden heb je minder slaap nodig.

Pijnlijke borsten

Wist je dat ook pijnlijke borsten op de overgang kunnen wijzen? Iedere hormonale verandering laat zich in je borsten voelen, en dat is tijdens de menopauze niet anders. Het klierweefsel in je borst kan onregelmatig of zelfs wat bobbelig aanvoelen. Meestal zijn deze klachten onschuldig en verdwijnen ze na een tijdje vanzelf. Dat betekent helaas niet dat je borsten weer zoals vroeger aanvoelen. Tijdens de menopauze neemt het klierweefsel in je borsten af, waardoor ze zachter, platter… én gevoeliger voor de zwaartekracht worden.

Sterkere reukzin

Dat je reukzin tijdens de menopauze aanscherpt, is niet zo verwonderlijk. Tijdens die andere hormonale rollercoaster – je zwangerschap – was je neus ook alerter dan ooit. Tijdens de overgang ruik je beter én ben je gevoeliger voor geuren. De kans is groot dat je geuren plots anders waarneemt. Spreekt je favoriete parfum je plots niet meer aan? Dan weet je nu waarom.

Andere smaak

Een pot augurken naar binnen werken? Zo ver komt het meestal niet, maar dat je smaakbeleving door de hormonale terugval kan veranderen staat vast. Je lievelingsgerecht dat je plots tegenstaat, een voorkeur voor frisse rauwkost in plaats van gekookte groente… Voor vele vrouwen in de menopauze klinkt het herkenbaar. Ook pikante gerechten zijn vaak minder in trek. Doordat je minder speeksel aanmaakt, is je mond nu extra gevoelig voor scherpe smaken.

Meer zin in seks

Een dalend libido is een veelgehoorde menopauzeklacht, maar wist je dat ook het omgekeerde waar kan zijn? Voor sommige vrouwen voelt de nieuwe fase als een bevrijding. Hun menstruatie is geen stoorzender meer, een zwangerschap geen optie, de kinderen zijn het huis uit… En dat doet hun libido pieken.

