OPROEP. Viel jij succesvol af met intermittent fasting? Dan zijn we op zoek naar jou!

Nele Annemans

10 juni 2020

07u54 20 Fit & Gezond Tal van Hollywoodsterren, influencers en andere bekenden zweren erbij én het was de meest gegoogelde dieetzoekterm in 2019. Intermittent fasting oftewel periodiek vasten is een hype van jewelste. Maar werkt het ook écht? Dat willen onze collega’s van Goed Gevoel van jou weten!

Recap: bij het vastendieet eet je gedurende bepaalde periodes niet of minder. Er bestaan heel wat variaties, al zijn er twee vormen die het vaakst voorkomen. De eerste manier, intermittent fasting, speelt op dagniveau. In het 16:8-protocol eet je 16 aaneengesloten uren niet, terwijl je in de overige 8 uur normaal eet, en wat je wil. Bij de tweede manier, alternating of alternated fasting, vast je twee dagen per week, ook wel bekend als het 5:2-dieet. Aanvankelijk mochten vrouwen twee dagen niet meer dan 500 calorieën en mannen niet meer dan 600 calorieën consumeren. De andere dagen at je wat je wilde. Intussen zijn de vastendagen verhoogd naar 800 kilocalorieën en de vijf andere dagen eet je volgens het mediterrane voedingspatroon.

