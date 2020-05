Oproep. Goed Gevoel zoekt een lezeres die corona overwon mv

03 mei 2020

09u38 0 Fit & Gezond Voor de rubriek ‘Verzoend met mijn lijf’ in Goed Gevoel zijn onze collega’s op zoek naar een vrouw die corona overwon, en daarover wil vertellen in een van de volgende nummers.

Was jij een van de duizenden corona-slachtoffers in ons land? Werd je geveld door het virus, maar ben je nu aan het revalideren of sta je er weer helemaal? En wil je een ode geven aan je lichaam, door mee te doen aan een fotoshoot - waarbij we de regels uiteraard naleven - en je verhaal te vertellen?

Stuur dan NU een mailtje met je verhaal én foto van jezelf naar birte.govarts@persgroep.be en wie weet sta jij binnenkort in Goed Gevoel!