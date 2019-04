OPINIE. Vanessa Hudgens doet aan intermittent fasting, maar is dat gezond? Laura Van den Broeck

12 april 2019

11u34 0 Fit & Gezond Een van de hipste methodes om af te vallen? Intermittent fasting. Het is een trend die veel sterren weet te overtuigen, zoals Beyoncé, Nicole Kidman en Vannessa Hudgens. Maar deugt die methode wel? Onze gastredacteur Laura Van den Broeck - auteur van het kookboek ‘Be fit, Be awesome’ - geeft haar mening.

De naam zegt het eigenlijk al: intermittent fasting gaat over vasten. Het is niet constant vasten, maar een afwisseling tussen wel en niet eten. Onderbroken vasten dus. Je stelt bepaalde vastenperiodes voor jezelf in, en alleen daarbuiten eet je. Je eet niet minder, maar je werkt je gebruikelijke hoeveelheid calorieën in een korter tijdskader naar binnen.

Het is een trend geworden bij veel celebs zoals bij Vanessa Hudgens. Zij probeert op 6 uur tijd te eten en vast dan voor de andere 18 uur van de dag. Een schema dat ze zichzelf probeert eigen te maken. Naar haar mening met resultaat.

Een betere insulinegevoeligheid, beter cholesterolverhouding en gemakkelijker afslanken zouden de positieve effecten van dit eetpatroon zijn. Maar niet iedereen die aan onderbroken vasten doet, zal deze voordelen ervaren. Integendeel, nadelen zoals bijkomen en snel misselijk worden kunnen evengoed voorkomen. Daarbij hebben er nog niet genoeg wetenschappelijke studies de voordelen kunnen aantonen bij mensen evenals het bewijs kunnen leveren dat het gezond is of niet.

Wat mij zorgen baart is dat mensen die dit type dieet uitproberen het misschien niet op de correcte manier zullen doen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf gaat uithongeren – dat is zeker niet waar intermittent fasting om draait. Het is van belang dat je alle nodige voedingsstoffen binnen blijft krijgen op de momenten dat je eet. En daar wringt, denk ik, het schoentje. Ik denk dat mensen op die momenten te weinig zullen eten of niet genoeg durven te eten. Daardoor zullen ze vitamines en andere belangrijke voedingsmiddelen missen. Daarnaast is het alweer een drastische manier van afslanken en is het enkel op de korte termijn vol te houden zijn. En in korte programma’s geloof ik helaas niet ...

