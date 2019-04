OPINIE. Tips om gezond te leven in de rush van vandaag Laura Van den Broeck

09 april 2019

Iedereen heeft het tegenwoordig druk, waardoor gezond eten en voldoende bewegen vaak onderaan het to-dolijstje bengelen. Toch kan je ondanks een volle agenda een FIT en AWESOME levensstijl volgen en volhouden door enkele van mijn tips op te volgen.

Tip 1: Draai niet meteen het hele roer om

Sta niet plots op en zeg ‘ja vandaag begin ik eraan’. Plan je agenda dus niet vol met 5 of 6 fitnessbezoekjes per week en gooi niet meteen alle minder voedzame etenswaren weg. Neen, neem alsjeblieft babystapjes! Begin met kleine zaken aan te passen zoals van helemaal niet sporten naar 1 keer per week thuis bewegen. In plaats van alle koeken, chips en snoep plots weg te gooien, denk je beter na welke zaken je vanaf het volgende winkelbezoek niet meer in huis haalt. Bouw stap voor stap aan een haalbaar plan en wees realistisch!

Tip 2: Stop met tellen

Stop met tellen van calorieën en het uitpluizen van de etiketten van ingrediënten. Denk in termen van versheid en variëteit. Vermijd voorverpakte voeding en ga voor verse, welriekende producten. Denk logisch na. Jij weet ook wel dat een pakje chips als snack een slechtere keuze is dan een bakje met voorgesneden groentjes en een dipsausje.

Tip 3: Skip de snoepgoedrayon in de winkel

Niet zien is niet weten, en niet kopen is niet in de kast hebben liggen. Probeer het rek met al dat snoepgoed gewoon te vermijden. Onze geest reageert op impulsen van buitenaf. Als je snoepgoed ziet, krijg je er automatisch zin in. Blijf dus weg van die ‘stoute rayon’, dan zal je het snoepgoed automatisch ook niet in je kast hebben liggen.

Tip 4: Fixeer niet op het weegschaalcijfertje

Laat je band met je weegschaal los. Het is een haat-liefdeverhouding die je beter kwijt dan rijk bent. Gewicht is relatief en het kan elke dag veranderen. Negeer het cijfertje dus en leer kijken naar jezelf. Kijken en voelen is veel belangrijker dan wegen. Kijk naar de plaatsen die je mooi vindt en noem er een aantal op. Kijk naar de plaatsen die je wil ‘verbeteren’, maar wees hierbij niet te streng. Van zodra je voedzaam bent beginnen eten en je geregeld beweegt, kijk je af en toe (1 keer per maand) naar jezelf en probeer dan die verandering vast te stellen. Tracht ook meer te luisteren naar je lichaam. Je zal je na een tijdje vast en zeker energieker en fitter voelen.

Tip 5: Stel een doel

Stel een realistisch doel op. Doelen zoals ‘tegen de zomer wil ik 15 kilo afvallen’ of ‘vanaf nu ga ik elke week 5 keer sporten’ zijn niet realistisch en al zeker niet haalbaar. Stel correcte slimme doelen op, zoals ‘vanaf nu ga ik elke dag voor meer groenten’ of ‘ik ga 1 à 2 keer per week sporten in plaats van niet te sporten’. Op deze manier vermijd je teleurstellingen en je zal zien dat de gestelde doelen eerder zullen behaald worden. Daarbij is het ook belangrijk dat je de tijd neemt. Lichamelijke veranderingen, indien je geen drastische wijzigen stelt, zie je pas na enkele weken tot maanden.

Tip 6: Plan wat je zal eten, wanneer je zal bewegen en hou je daaraan

Stel een weekmenu op. Trek hiervoor wat tijd uit. Doe het bijvoorbeeld elke zondagavond. Ga na wat je zal eten in de komende week en maak een boodschappenlijstje. Dit heeft twee voordelen. Zo zal je zien dat je hiermee tijd bespaart, doordat je in de week dan niet meer naar de winkel moet. Daarbij zorgt dit ervoor dat je minder de neiging hebt om slechte zaken zoals snoepgoed te kopen. Wil je in die week toch snoepen? Dat kan, maar daar ga je dan even apart om! Ook voor sporten geldt hetzelfde. Plan in wanneer je zal bewegen en hou je er ook aan. Dit geeft mentale rust in je hoofd. Kan het door omstandigheden eens niet doorgaan? Plan het sportmoment dan zo snel mogelijk opnieuw in. En hé, een regenbuitje hoort niet bij deze omstandigheden.

Tip 7: Don’t be so hard on yourself

Wees blij met de persoon die je nu bent en accepteer eerst jezelf. Je bent mooi zoals je bent en dat moet jij eerst bevatten. Je kan pas echt met een FIT en AWESOME leven starten als je jezelf eerst een mentaal ‘schouderklopje’ geeft. Wees in de tussentijd ook niet te streng voor jezelf, ook al gaat het eens mis. Heb je een weekend vol snoepmomenten, een restaurantbezoek en geen sport gehad? Geeft niet. Een nieuwe week is een nieuwe start!