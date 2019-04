OPINIE. Onze gastredacteur legt uit waarom diëten eigenlijk niet goed voor je is Laura Van den Broeck

13 april 2019

09u20 1 Fit & Gezond Als het gaat om een kilootje minder op de weegschaal, ligt er vaak een grote nadruk op je voeding. Niet verwonderlijk dat het ene bizarre dieet na het andere aan populariteit wint. Maar is dat wel gezond? En wat is dat eigenlijk, een dieet? Onze gastredacteur Laura Van den Broeck - auteur van het kookboek ‘Be fit, Be awesome’ - denkt er het hare van.

De term dieet gebruiken we vaak voor bepaalde afslankprogramma’s, maar eigenlijk betekent het gewoon ‘eetpatroon’. Wat mij betreft is het dus een woord dat door de jaren heen compleet vervormd is. En dat is jammer, want bij afslankprogramma’s wordt er bijna altijd iets geschrapt: koolhydraten, vetten ... Noem maar op.

Het ene eetpatroon werkt voor de ene persoon al beter dan voor de andere. Een voedzaam eetpatroon waarbij je alles op een slimme logische manier eet en niets schrapt is volgens mij de beste methode. Ik pas het ook zelf toe. De reden waarom ik in geen enkel afslankprogramma (dieet) geloof, is simpel: ik heb ze bijna allemaal uitgeprobeerd! En laten we hierover duidelijk zijn: geen enkel dieet werkt op de lange termijn.

Tegenwoordig bestaan er miljoenen diëten, zelfs crashdiëten. Het woord alleen al baart me zorgen. Probeer eens af te stappen van dat woord en maak er een eetgewoonte van. Als je daar dan nog eens het woordje ‘voedzaam’ voor kan plaatsen, kom je wat mij betreft bij de beste manier van eten. Ik geef je graag enkele redenen waarom diëten (als in: een afslankprogramma volgen) eigenlijk niet goed voor je is.

Diëten is schrappen en schrappen is ongezond. We hebben alle macronutriënten nodig: koolhydraten, eiwitten en vetten. Als we 1 van de 3 zouden schrappen, dan ontwikkel je een disbalans in je lichaam. Op korte termijn kan koolhydraten schrappen goede resultaten leveren, maar op de lange termijn brengt dit problemen met zich mee. Normaal gezien haalt je lichaam energie uit suikers (koolhydraten). Je moet die energie dus uit andere etenswaren halen en dat is enorm moeilijk. Bovendien zal je lichaam slecht reageren op koolhydraten als je die plots wel eens eet. Wanneer je na een lange tijd een restaurantbezoekje maakt, bijvoorbeeld. Ook bij vetten is dit niet anders.

Eet de macronutriënten, maar slim en met de juiste ingesteldheid. Ik raad aan om complexe koolhydraten (quinoa, volkoren producten, groenten, fruit …) en goede, onverzadigde vetten (vette vis, noten, zaden …) op je bord te leggen. Vul aan met veel eiwitten (vis, vlees, zaden …). Probeer transvetten (koekjes en snoep) te vermijden. Heb je trek, dan mag je af en toe zondigen. Zolang je maar 80% van de voedzame macronutriënten verkiest, ben je goed bezig!

Er is geen enkel afslankprogramma dat voor iedereen werkt. Voor de ene werkt het ketodieet, voor de andere het eiwitdieet en voor tante Patricia en je beste vriendin het fruitdieet. Kortom, het duurt soms maanden of jaren vooraleer je ontdekt welk dieet een positief effect zou kunnen hebben op jouw lichaam. Daarom zeg ik: stop met zoeken naar een dieet dat bij je past. Je verliest er tijd mee.

Het maakt je ongelukkig. Een dieet gaat meestal samen met het opvolgen van het cijfertje op de weegschaal en het onthouden van allerlei zaken die je voor jezelf verbiedt. Dit werkt mentaal soms zwaar door.

Beginnen is één ding, volhouden is wel wat anders. Ga je plots heel veel schrappen? Dan is dat mogelijk voor een korte termijn. Na verloop van tijd ga je je niet gelukkiger voelen door zo streng te zijn voor jezelf. Je zal een negatief spiraal ontwikkelen van teleurstelling en ontmoediging. De handdoek wordt dan al gauw in de ring gegooid! Het is beter om slimme keuzes te maken die op de lange termijn haalbaar zijn, een streng dieet zal hiervoor niet kunnen zorgen. Denk na over welke zaken je kan aanpakken die ongezond zijn, bijvoorbeeld elke dag een cola drinken. Bouw dat stelselmatig af in plaats van het meteen achterwege te laten. Start met elke week 1 dag over te slaan. Na een maand sla je steeds 2 dagen over om dan zo na 3 maanden te eindigen met 2 keer per week een cola. Dat laatste kan en mag! Dat noem ik compromissen sluiten met jezelf.

Hallo jojo’s! Ik zei het al: afslankprogramma’s hou je vaak niet vol. Meestal is de kans groot dat je weer in oude gewoontes vervalt. Ik hoef het dan ook niet onder stoelen of banken te steken: een dieet gaat gepaard met het gevreesde jojo-effect. Dat fenomeen is erg ongezond en brengt je lichaam in disbalans.

Ik hoop je met deze woorden te overtuigen jezelf de tijd te geven een gezond en voedzaam eetpatroon te ontwikkelen. Je geeft jezelf toch ook de tijd om te wennen aan een nieuwe job of aan een nieuwe gezinssituatie? Doe dit ook eens met voeding en sport!

