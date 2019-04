OPINIE. Onze gastredacteur Laura geeft tips om jezelf te accepteren zoals je bent Laura Van den Broeck

12 april 2019

08u28 0 Fit & Gezond Wie mijn Wie mijn artikels gelezen heeft, weet dat ik niet altijd zo slank ben geweest als nu. Ik voerde tijdens mijn tienerjaren een strijd tegen de kilo’s en had een haat-liefderelatie met de weegschaal. Die strijd heb ik uiteindelijk kunnen winnen door gewoonweg los te laten. Hoe juist? Dat leg ik hier even uit.

Na een lange periode van trial & error en verschillende diëten en afslankprogramma’s, nam ik rust voor mezelf en begon ik logische, slimme keuzes te maken op het vlak van voeding en beweging. Van zodra ik die rust nam, zag ik eindelijk hoe mijn lichaam in de positieve zin veranderde. Ik vertel jullie daarom graag mijn verhaal, zonder op het emotionele aspect te spelen. Ik wil al zeker niet beginnen met voor- en na-foto’s te tonen van mijn lichaam. Dat laat ik over aan de marketingstunts van verschillende afslankprogramma’s.

Toch wil ik een klein stukje schrijven over de evolutie van mijn zelfvertrouwen en acceptatie van m’n lichaam. Ik was vroeger zwaarder, molliger, ‘geblokter’ … Noem het zoals je zelf wil. Er zijn toen toch verschillende woorden gebruikt om mijn lichaam te omschrijven. Toch was ik gelukkig en een blije tiener. Ik had veel vriendinnen om me heen en groeide op in een warm nest. Ik had een grote mond en kwam op voor mezelf als een pestkop me “dik” noemde. Mijn gewicht maakte me dus niet ongelukkig, toch kon ik mijn lichaam niet accepteren op de manier dat het toen ‘gebouwd’ was.

Ik probeerde jarenlang diëten uit, van crashdiëten tot helemaal niets eten. Tot het extreme toe. Met kortstondige resultaten en nadien jojo’s tot gevolg. Ik zat soms 7/7 in de fitness te sleuren aan gewichten en ging daarbij ook nog eens 2 keer per week gaan lopen. Uiteindelijk was ik als 18-jarige erg mager. Het tegenovergestelde van mijn lichaamsbouw rond mijn plechtige communie. Ik at bijna niets meer en ontzegde me elke dag opnieuw alles. Ik ontdekte op dat moment dat ik plots wel ongelukkig was. Met andere woorden: ik realiseerde me dat ik niet droevig werd door het lichaam dat ik had, maar plots wel met het magere meisje dat zich alles ontzegde. Dat was mijn kantelpunt.

Ik startte mijn eigen op maat gemaakt 80/20-principe. Ik at voedzaam en schrapte niets van de macronutriënten: koolhydraten, eiwitten en vetten. Ik maakte compromissen met mezelf in plaats van drastische ontzeggingen. Vanaf dat moment at ik vooral koolhydraten voor 15 uur, en liet ik die ‘s avonds vaak links liggen. Door de week snoepte ik niet om dan in het weekend eens van een taartje of afhaalmaaltijd te genieten. Had ik eens een weekend met een restaurantbezoek, 2 boterkoeken en een stuk taart bij mémé? So be it! Maandag startte ik opnieuw met voedzaam eten. Ik accepteerde mijn lichaam. En ja, ook ik jojo soms nog eens, uiteraard! Maar daar voel ik me niet meer slecht om. Ik plan voor mezelf 2 à 3 beweegmomenten in per week. 1 intensieve zoals spinning of fitness en 1 à 2 homework-outs. Op die manier heb ik mijn lichaam onder controle.

Daarnaast weeg ik me maar 1 keer per maand en soms zelf een paar maanden niet. Terwijl ik vroeger dagelijks op de weegschaal stond. Een gewicht is enorm relatief en het maakt je gelukkiger als je er wat afstand van neemt. Leer kijken naar je lichaam in plaats van het te wegen. Zo zal je gewicht misschien toenemen door voedzamer te eten en te sporten (omdat spieren meer wegen dan vet), maar je zal er wel gezonder, slanker of gespierder uitzien. Het omgekeerde kan ook. Als je plots veel snoept en niet beweegt, zal je misschien een tikje minder wegen, maar je zal er waarschijnlijk niet zo gezond uitzien. En je voelt je al zeker niet zo energiek als wanneer je voedzaam eet en beweegt.

Je begrijpt me nu wel: laat dat cijfertje op de weegschaal los en leer meer te kijken en te voelen. Ook dan zal die ene broek heus wat losser beginnen zitten of zal die T-shirt na verloop van tijd niet meer zo spannen.

Als voedingsconsulente en sportcoach ben ik van mening dat deze techniek voor bijna iedereen werkt. De techniek om niets te schrappen en bewust te eten. Wees niet zo streng voor jezelf en accepteer je lichaam zoals het is. Zoek naar de manier van eten waarbij jij je goed voelt. Stop daarbij met jezelf steeds te spiegelen aan anderen. Dat is voor mij de grootste mentale ‘mindfuck’ die er momenteel in de maatschappij heerst. Kijk gewoon naar jezelf in de spiegel en accepteer jezelf. Zijn er werkpunten? Oké, dat kan en mag, maar pak die rustig aan en niet halsoverkop. JIJ KAN HET, net zoals ik!

