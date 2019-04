OPINIE. Onze gastredacteur geeft tips tegen de namiddagdip Laura Van den Broeck

10 april 2019

13u52 0 Fit & Gezond Rond 15u à 16u krijg je er meestal last van: de namiddagdip. Je concentreren lukt amper en het enige waaraan je kan denken is koffie en nog meer koffie. Onze gastredacteur Laura Van den Broeck is auteur van het kookboek ‘Be fit, Be awesome’ en geeft enkele tips om de befaamde dip te bestrijden.

Je herkent het wel, die knock-out die je voelt vlak na het eten van een zware maaltijd of de energiecrash die je ervaart in de namiddag op het werk. Die knock-outs zijn eigenlijk suikerdipjes of energiedipjes die je lichaam ondervindt. Hoe we er meestal op reageren? We nemen een koffie en hup, we denken weer verder te kunnen. Helaas, niets is minder waar. Deze trucjes maken het fenomeen juist erger. Ik deel graag mijn tips om de suikerdipjes weinig tot niet te laten voorkomen en om ze, indien ze er wel zijn, op te vangen.

Tip 1. Vermijd zware maaltijden als lunch

Als ontbijt mag je een stevige maaltijd eten. Ik raad vooral havermout, zaden, pitten of noten aan. Dit kan je beter niet doen bij de lunch. Tijdens de middag ga je het best voor een licht verteerbare lunch, een salade bijvoorbeeld. Je mag dan wel koolhydraten zoals quinoa of volkoren producten op je bord leggen, maar probeer niet té veel te eten. Hou dus je porties normaal en ga al zeker niet voor fastfood of grote spaghetti’s. Het is bewezen dat de grootste suikerdip volgt meteen na het middagmaal, rond 13u. Dit resulteert op het werk in slechtere werkprestaties en een naar gevoel. Dit vermijd je door de lunch voedzaam, maar licht te houden.

Tip 2: Eet de juiste snack op het juiste moment

Het is belangrijk je maag om de 2 uur actief te houden maar kies voor gezonde snacks. Maar wanneer eet je nu best welke snack? Voor 13u mag je je laten verleiden door snacks die je energie geven zoals koolhydraat- en vezelrijke producten. Na 13u ga je beter voor snacks waarin eiwitten en vitamines zitten. Tijdens de voormiddag zijn noten, een stuk fruit (let wel: 1 stuk fruit, geen fruitsalade!), 2 tot 3 zadencrackers of 3 dadels prima opties. In de namiddag kan je kiezen voor gesneden groentjes, een potje natuur of Griekse yoghurt van 125gr, een eiwitreep of een speltwafel met wat cottage cheese of smeerkaas op.

Tip 3: Beweeg geregeld tussendoor

Je zou op z’n minst om het uur eens moeten rechtstaan en rondlopen. Nog beter is dat je om het uur echt even de benen te strekken. Al is het 5 minuten. Thuis kan dit makkelijk door elk uur even buiten te wandelen. Neem op het werk eens de trap. Beweging tussendoor houdt je wakker. Je bent de hele dag bezig met allerlei taken op je to-dolijstje. Bewegen zorgt ervoor dat je je focus even verlegt en zo slurp je weer nieuwe energie binnen!

Tip 4: Drink veel (fris) water

Water drinken is goed voor je lichaam, en ook voor je energiepeil. Minstens 1,5 liter per dag is de norm. Probeer daarbij eerder fris water in plaats van lauw water te drinken doorheen de dag. Fris of koud water zal je bij wijze van spreken wakker schudden als een dipje op de loer ligt. Een truc om makkelijker water te drinken: om het half uur een glas leegdrinken en daar een gewoonte van maken. Al zet je in het begin hiervoor je wekker van je gsm, je zal zien dat je dit na een tijd automatisch doet.

‘Be fit, Be awesome’ verscheen begin april (Uitgeverij Vrijdag, € 22,50). Nog meer weten over de fitfluencer? Hier lees je al haar tips en tricks voor een gezonde levensstijl.