OPINIE. Cardio op een nuchtere maag à la J.Lo, heeft dat zin? Laura Van den Broeck

09 april 2019

10u58 0 Fit & Gezond Couples who train together, stay together! Althans, dat is toch wat Jennifer Lopez en haar verloofde Alex Rodriguez denken. Ze wagen zich samen opnieuw aan een sportexperiment: fasted cardio. Maar wat is dat en werkt dat ook echt? Onze gastredacteur Laura geeft haar mening.

Fasted cardio, of cardiotraining op een nuchtere maag, is een begrip dat al langer bekend is in de sportwereld. De techniek wordt vaak aanbevolen als een efficiënte manier om snel vetmassa te verliezen. Ook in de bodybuildwereld is dit een zeer gekende techniek om snel de nog laatste vetten weg te werken kort voor een wedstrijd.

Hoe gaat het in zijn werk? Simpel, je gaat cardio doen op een nuchtere maag om zo meer calorieën te verbranden. Het concept is duidelijk: je hebt niets gegeten dus je lichaam moet vet gebruiken als brandstof. Werkt het altijd? Dat hangt ervan af. De logica achter deze visie is zeer eenvoudig. Vetzuren worden gebruikt als energiesubstraat tijdens het nachtelijk vasten (want ‘s nachts eet je niet). Als je dan logisch redeneert is er in de ochtend meer vet beschikbaar om te verbranden. Als je dan meteen na het wakker worden gaat sporten op een nuchtere maag, zal je meer vetten verbranden. Het is te zeggen, de resterende vetten van de dag voordien. Hoewel dit een sterk argument is, is dit nog niet wetenschappelijk bewezen.

Ik kan wel zeggen dat dit voor veel mensen zou kunnen werken, zoals bijvoorbeeld voor J.Lo, maar evengoed voor een groot percentage niet. Elk lichaam reageert anders. Ik ben ook van mening dat als je dit doet je ook spiermassa zou kunnen gaan verbranden. Voor mensen die voor extra spieren aan het trainen zijn, zoals fitnessers, of mensen die hun lichaam willen verstevigen, kan dit nadelig zijn. Je lichaam gaat altijd eerst suikers (koolhydraten) verbranden. Als dat er niet of weinig is, wat meestal het geval is na een nacht slapen, dan verbrand je vetten en/of spiermassa. Als je dus ‘s morgens op je nuchtere maag gaat sporten dan kan je lichaam je vetten aanspreken, maar evengoed dus ook je spiermassa. Hierdoor kan je spiermassa verliezen. Het is met andere woorden een concept van wikken en wegen.

Kortom, raad ik je aan om het uit te proberen en voor jezelf te bekijken of het wat voor je is. Wil je over het algemeen afslanken, dan kan fasted cardio op zich tot weinig of geen problemen leiden en zal je er misschien effect van hebben. Train je op spiermassa of versteviging, dan moet je je ervan bewust zijn dat dit gevolgen voor je spiermassa kan hebben.