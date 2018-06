Opgepast langslapers: te veel slaap is ook niet goed Liesbeth De Corte

14 juni 2018

Tik het onderwerp 'slaap' in op onze site en je vindt de meeste artikels. We weten allemaal dat te weinig slapen slecht is voor je lichaam en geest, maar hoe zit het met een te veel aan slaap? Volgens een nieuwe studie is dat zelfs n ó g ongezonder dan te weinig nachtrust.

Verschillende studies hebben al aangetoond dat te weinig slaap je niet alleen wallen, maar ook gezondheidsproblemen bezorgt. Maar aan de andere kant is het fenomeen van de langslaper nog maar weinig onderzocht. Wetenschappers van de Seoul National University in Zuid-Korea wilden daar verandering in brengen en hebben 133.608 volwassenen nauwgezet bestudeerd.

Concreet wilden ze nagaan of er een link is tussen het aantal uur dat je in dromenland vertoeft en enkele gezondheidsproblemen, zoals een grotere tailleomtrek, een hoge bloeddruk, slechte cholesterolwaarden en te veel vet of suiker in het bloed. Dit zijn stuk voor stuk factoren die het risico op een vroegtijdige dood verhogen, bijvoorbeeld door een hartaandoening, een hartaanval, diabetes type 2 en kanker.

De onderzoekers vonden wel degelijk een verband. Wie langer dan 10 uur ligt te ronken in bed, loopt 40% meer risico om minstens drie van die symptomen te hebben dan mensen die 6 tot 8 uur slapen. Ook snoozen blijkt heel ongezond te zijn. Mensen die de wekker geregeld nog enkele minuten verzetten, hebben 28% meer kans om getroffen te worden door drie van de beschreven gezondheidsproblemen.

Bij mannen die minder dan 6 uur slapen per nacht, gaat het om 12%. Bij vrouwen die minder dan 6 uur dutten, ziet de situatie er nog tamelijk rooskleurig uit. Zij lopen enkel en alleen 9% meer risico om een bredere taille te hebben. Voor de andere gezondheidsproblemen zijn de verschillen met de mensen die 6 tot 8 uur slapen verwaarloosbaar.

“Dit bewijst nog maar eens dat volwassenen 7 tot 8 uur slaap per nacht nodig hebben”, besluit hoofdonderzoeker Claire Kim. Alle bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad BMC Public Health.