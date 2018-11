Opgeblazen gevoel, mooiere huid en 7 andere voor- en nadelen waaraan de nieuwe vegan zich kan verwachten Annick Wellens

01 november 2018

19u38 0 Fit & Gezond Wie zich, ter ere van Wereld Vegan Dag, wil bekeren tot het veganisme zal alvast niet de eerste zijn. Maar waar mogen die nieuwe vegans zich eigenlijk aan verwachten? En heeft zo’n dieet voordelen?

Het plantaardige dieet heeft sowieso enkele voordelen: het is milieubewuster en er is een verminderd risico op obesitas en chronische ziekten waaronder kanker. Toch is het allesbehalve makkelijk om het dieet vol te houden. “Veganistische diëten zijn moeilijk te volgen voor mensen daarvoor veel dierlijke producten aten”, aldus Shira Eytan, endocrinoloog bij het ziekenhuis van Upper East Side NY. Dus is het die moeite eigenlijk wel waard? Om die vraag te beantwoorden, bundelen we negen voor- én nadelen die je de eerste dagen van het veganistisch dieet kan ervaren.

1. Gewichtsverlies of –toename

Hoogstwaarschijnlijk verlies je na enkele weken veganistisch eten wel wat gewicht. Bij een plantaardig dieet is het immers moeilijker om evenveel calorieën naar binnen te werken. Bovendien is het een heuse uitdaging om onderweg snel een vettige hap op te pikken. De opties zijn immers beperkt. Maar ook voor veganisten bestaat er zoiets als ‘junkfood’. Wanneer je plots veel koolhydraten eet -bijvoorbeeld in de vorm van pasta- om producten zoals kaas, vlees en eieren te vervangen, is de kans groot dat je enkele kilo’s zwaarder wordt.

2. Andere smaken

De meeste veganisten geven tijdens de start van het nieuwe dieet aan dat ze van meer smaken genieten. En de wetenschap bevestigt die transformatie van de smaakpapillen. Het gebrek aan junkfood en dierlijke producten die veel suikers, zouten en vetten bevatten, bevordert de smaakbeleving.



3. Opgeblazen gevoel

Een nadeel aan zoveel groenten en fruit is dat ze je een opgeblazen gevoel opleveren. Dat komt omdat het lichaam zich moet aanpassen aan de vele vezels die je plots consumeert. “Door de grotere vezelinname zal de darmflora in je lichaam stilaan wijzigen. Daardoor wordt het aantal toiletbezoeken de eerste weken allicht ook opgedreven”, aldus endocrinoloog Shira Eytan. “Maar dat is niet altijd slecht.”

4. Nieuwe recepten

Uiteraard zal je ook inventiever moeten omspringen met keukenrecepten. Zeker als je bezoek over de vloer krijgt dat nog wel dierlijke producten eet.

5. Onstilbare honger

Veel vegans houden het dieet niet vol omdat ze hun honger niet kunnen stillen met groenten en fruit. Daarom is het belangrijk om de porties aan te passen. Je zal heel wat meer moeten eten om dezelfde hoeveelheid calorieën binnen te krijgen. Bovendien kunnen de groenten vele vegans niet bekoren. Gelukkig zijn er intussen vele alternatieven op de markt waaronder groenteburgers, vegetarisch gehakt, zelfs voor kaas bestaat er een veganistische versie.

6. Vrienden en familie volgen je voorbeeld

Idealiter inspireer je enkele vrienden en familieleden. Vooral wanneer je aantoont dat je lekker kan eten als vegan, kan je sommigen over de streep trekken.



7. Vitaminetekorten

Hoewel een plantaardig dieet vooral goed voor de gezondheid is, het kan je ook met enkele vitaminetekorten opzadelen. Een tekort aan B12 is een veelvoorkomend probleem. “Voldoende omega 3-vetzuren binnenkrijgen is ook vaak een probleem, al vind je die terug in lijnzaad en walnoten”, aldus Shira Eytan. “Neem gerust contact op met je dokter als je twijfels hebt over het dieet. Die kan bijvoorbeeld met supplementen je tekorten verhelpen.” Vitamine D, Jodium, B12, calcium, zink en ijzer zijn enkele veelvoorkomende tekorten bij veganisten.

8. Mooiere huid

Allicht stop je niet met het eten van dierlijke producten om er beter uit te zien, maar het kan een welgekomen bijverschijnsel zijn. Van zuivelproducten is al bekend dat ze een impact hebben op de hormoonhuishouding. Personen die veel kaas, melk en andere zuivelproducten eten hebben een verhoogde kans op huidproblemen zoals acne, roodheid en ontstekingen.

9. Wijziging van de darmflora

De bacteriën in de darm hebben een grote impact op je gezondheid. En wie veel peulvruchten, fruit en groenten eet, heeft meestal een gezonde darmflora terwijl het reguliere westerse dieet nog steeds veel vlees bevat. Daarom kan het overschakelen naar een vezelrijk en plantaardig dieet je darmen enkele dagen verwarren. “Wat je ook zal voelen. Maar na een paar dagen zal de darmflora terug in balans zijn”, zegt Eytan.