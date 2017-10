Opgeblazen gevoel? 7 mogelijke oorzaken (en eten zit er niet bij) ND

Bron: Well + Good 0 thinkstock Fit & Gezond Last van een opgeblazen gevoel, ook al heb je niet meteen iets gegeten dat hier de boosdoener van kan zijn? Dat kan perfect, want er zijn veel meer oorzaken van een onrustige onderbuik dan voeding alleen. Dr. Robynne Chutkan omschrijft in haar boek The Bloat Cure maar liefst 101 manieren om op een natuurlijke manier van darmproblemen verlost te raken. Met deze 7 tips raak je vast al een heel eind.

Darmen zijn complexe materie, daar weet maag-darmarts Dr. Robynne Chutkan alles over. Zij bundelde in haar boek The Bloat Cure - 101 Natural Solutions for Real and Lasting Relief de meest voorkomende oorzaken van lastige darmen en een opgeblazen gevoel. "Ik wilde een handleiding voor vrouwen schrijven zodat ze zelf medische detectives kunnen worden," zegt de auteur hierover. "Een opgeblazen gevoel staat absoluut op nummer 1 van kwaaltjes in mijn praktijk." Het is dan ook een veelvoorkomend signaal van je lichaam dat er iets niet helemaal pluis is. Deze 7 oorzaken komen regelmatig voor bij dames (of heren) met een onrustige buik.

1. Multitasken terwijl je eet

Ben je zo iemand die tijdens het eten Facebook checkt, een sms stuurt of de krant leest? Dat zou volgens Dr. Chutkan de oorzaak van je opgeblazen gevoel kunnen zijn. Door met meerdere dingen tegelijk bezig te zijn ga je 'lucht inslikken', wat voor een vervelend gevoel in maag en darmen kan zorgen. Ook kauwgomliefhebbers kunnen hier last van ondervinden.



De oplossing: eet traag en bewust, drink niet (te veel) tijdens het eten en laat kauwgom eventueel achterwege.

2. Depressie

Niet alleen is er een verband tussen een laag serotonineniveau in de darmen en depressie - wat kan leiden tot een opgeblazen gevoel en constipatie - maar is dat bolle buikgevoel vaak ook een neveneffect van medicijnen die gebruikt worden om depressie te behandelen.



De oplossing: Dr. Chutkan adviseert om eerst praatsessies te volgen tegen depressie, voor je pillen begint te pakken. Daarnaast geeft ze de tip om wat meer aan sport te doen. "Bewegen verbetert je gemoedstoestand, en dat hoeft zelfs niet heel intensief te zijn om een endorfineboost te krijgen," zegt zij. Dat heeft dan ook op je darmen een positieve uitwerking.

3. Te weinig water

Je drinkt misschien wel die anderhalve liter water per dag, maar dat wil nog niet zeggen dat je helemaal gehydrateerd bent. Frisdrank en koffie zorgen ervoor dat je nog meer uitdroogt. Ook door veel tijd door te brengen in ruimtes met airconditioning of te sporten raak je gedehydrateerd, wat tot krampen kan leiden.



De oplossing: Hou de kleur van je urine in de gaten - hoe lichter die is, hoe beter je gehydrateerd bent. Blijf de hele dag door drinken, ook als je niet meteen dorst hebt, en eet ook veel groenten en fruit die water bevatten.

thinkstock Drink de hele dag door genoeg water, ook als je niet noodzakelijk dorst hebt.

4. Maaltijden overslaan

Nog een reden om geen maaltijden meer te skippen: "Als er te lang niets door je darmen passeert, dan worden ze licht inactief," zegt Dr. Chutkan. Als je daarna opnieuw gaat eten, raak je snel opgeblazen.



De oplossing: Eet drie keer per dag een hoofdmaaltijd, en probeer ook nog twee keer per dag tussendoor gezond te snacken.

5. Gierende hormonen

Het opspelen van bepaalde hormonen kan voor een opgeblazen gevoel zorgen, maar zeker de artificiële hormonen uit de anticonceptiepil spelen daarbij een rol, zegt Dr. Chutkan. Dames die de pil slikken kunnen zich dus mogelijk ook aan deze bijwerking verwachten.



De oplossing: Je kan op zoek gaan naar een andere manier van anticonceptie, maar daarnaast kan het ook al helpen om het contact met xeno-oestrogenen of hormoonverstorende stoffen te beperken. Dat zijn chemische componenten die hetzelfde effect op ons lijf hebben als oestrogenen, maar dan veel krachtiger. Die vind je terug in onder meer plastic, schoonmaakmiddelen of bepaalde cosmetica, maar ook in sommige voedingsmiddelen die lang bewaard moeten blijven, zoals rood vlees of zuivelproducten.

thinkstock De hormonen in de anticonceptiepil kunnen je darmen ook in de war sturen.

6. Een kantoorjob

Een hele dag zitten is niet alleen ongezond, het kan ook voor prikkelbare darmen zorgen. Voor een goede darmwerking moet je regelmatig rechtstaan om te bewegen, anders draait het maag-darmsysteem op een lager pitje.



De oplossing: Zorg voor voldoende beweging doorheen de dag, ook als je een kantoorjob hebt. Beperk je wandelmomentjes niet enkel tot plaspauzes, maar sta minstens elk uur even recht om wat rond te wandelen.

7. Stress

De oorzaak van alle (of toch veel) kwaad is vaak stress, en dat is bij een opgeblazen gevoel niet anders. Ooit had die reactie van ons maag-darmstelsel een biologische functie. "Als we moeten vluchten van een gevaarlijk beest, wordt ons bloed weggehaald van het verteringsstelsel om naar de grote spieren in je benen en je hart te stromen. Zo kan je snel weglopen, maar vertraagt tegelijkertijd je darmwerking," legt Dr. Chutkan uit. Vandaag komt het niet meer zo vaak voor dat we moeten weglopen van wilde dieren, maar krijgen we wel nog voortdurend stress-signalen binnen, die zo'n reactie in ons lichaam uitlokken.



De oplossing: Neem af en toe wat gas terug door een ademhalingsoefening te doen of een stukje te gaan wandelen. Kamp je voortdurend met veel stress? Zoek dan naar manieren om te ontspannen die werken voor jou, zoals een bepaalde sport of hobby.



