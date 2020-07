Provincie Oost-Vlaanderen Gesponsorde inhoud Hop, de fiets op: 9 redenen om ook na corona te fietsen Aangeboden door Provincie Oost-Vlaanderen

01 juli 2020

Corona heeft ook een positieve kant, want de crisis heeft ons meer doen fietsen. Tijdens het verplichte thuiszitten was het de ideale manier om een frisse neus te halen en een beetje beweging te krijgen. Maar houden we die gezonde gewoonte ook na de lockdown vol? Hier zijn 9 redenen om dat zéker te doen!

Sinds het begin van de maatregelen is het aantal fietsers op de fietssnelwegen gestegen. Op sommige telpunten werd zelfs bijna een verdubbeling van het aantal fietsers geregistreerd. Maar hoe zit dat nu we weer meer uit ons kot komen, stilaan terug naar kantoor mogen en ons sociaal leven terug oppikken? Blijven we ook post-corona voor de fiets kiezen? Deze redenen overtuigen je gegarandeerd!

Het is gezonder

Dat fietsen gezonder is dan met de auto rijden, weet iedereen. Je krijgt beweging, frisse lucht en vitamine D. Door regelmatig te fietsen verhoog je je uithoudingsvermogen, verbrand je vet en versterk je je spieren. Bovendien verbetert het je immuunsysteem: mensen die dagelijks naar het werk fietsen, zijn minder vaak ziek.

Het vermindert stress

Wist je dat een fietstocht ook heilzaam is voor je mentale gezondheid? Je vermijdt heel wat stress (denk: verkeersfrustraties, fileleed, parkeerstress ...) en zo’n tochtje met de wind in je haren is de perfecte manier om je hoofd leeg te maken. Ideaal om na een drukke werkdag tot rust te komen! Al trappend komen er heel wat endorfines (hét gelukshormoon!) vrij. Geen wonder dat onderzoek bewijst dat fietsen een gelukkiger mens van je maakt.

Geen tijdverlies

Files, wagenpech, stakingen van het openbaar vervoer… Ze zorgen er allemaal voor dat je later op je bestemming aankomt. Als je met de fiets rijdt, elimineer je deze hindernissen. Met een speling van enkele minuten (afhankelijk van het aantal rode lichten onderweg) weet je precies wanneer je op je bestemming zal aankomen en verlies je geen tijd door onverwachte vertragingen.

Meer flexibiliteit

Gedaan met een filecheck voor je vertrekt. Want met de fiets vertrek je wanneer jij wil en waarheen je wil. Gewoon opstappen en trappen maar!

Soms sneller dan de auto

Moet je de stad in? Dan ben je met de fiets vaak sneller dan met de auto. Want een onvoorspelbare factor als file, rij je met de fiets fluitend voorbij. Bovendien parkeer met je de fiets recht voor de deur, in plaats van eindeloos te zoeken naar een parking.

Iedereen kan het

Piepjong, stokoud of ergens daar tussenin: je kan op elke leeftijd in het zadel springen. Je hoeft niet eens van het sportieve type te zijn, want je kiest het tempo zelf. En omdat je gewrichten bij ’t fietsen niet zwaarbelast worden, is de kans op blessures laag.

Gezellig samen op pad

Met een collega, je gezin of vrienden: niks is zo gezellig als een mooie fietstocht met een leuke babbel tijdens het trappen!

Goedkoper dan een fitnessabonnement

Hou je er niet van om te staan zweten in een sportclub? Je bent niet alleen. Al fietsend werk je op een leuke manier aan je conditie. Fijne bonus: je hoeft er zelfs geen tijd voor vrij te maken, want je kan je tochtje inplannen op momenten dat je toch al ergens heen moet: je werk, boodschappen doen, naar vrienden toe …

Comfortabele fietssnelweg

De laatste jaren wordt er flink geïnvesteerd in Vlaanderen als fietsland. Zo bouwt bijvoorbeeld Provincie Oost-Vlaanderen volop aan fietssnelwegen.

Zulke fietssnelwegen zijn breed gebouwd en er rijden geen auto’s. Ze maken het mogelijk om vlot, veilig en comfortabel je route af te leggen. Je herkent ze aan het F-bord met nummer. Bijvoorbeeld: de F2 brengt je van Gent naar Aalst, langs de F4 bol je van Gent naar Antwerpen, en via de F7 pendel je tussen Gent en Kortrijk.

Ik fiets echt alle dagen en kan dat niet meer missen! Bart Gilen

Bart Gilen (44) uit Beringen maakte enkele jaren geleden de switch van de auto naar de fiets en ontpopte zich tot rasechte fietsfanaat. “Met de fiets sta ik nooit in de file, het is goed voor mijn gezondheid en mijn conditie en door de buitenlucht ben ik goed wakker tegen dat ik op het werk aankom. En bij het thuiskomen ’s avonds heb ik de stress van de werkdag weggefietst. En met de fiets zie ik gewoon ook meer! Alleen als de regen met bakken uit de lucht valt, neem ik de auto – en dat is dan met tegenzin.” Bart legt dagelijks 20 km aan woon-werkkilometers af en ook in het weekend trekt hij er met de fiets op uit. Met zijn ‘gewone’ fiets, mountainbike of fat bike. “Ik fiets echt alle dagen en kan dat niet meer missen. Ik probeer mensen te overtuigen om hetzelfde te doen. Mijn collega’s zijn nog niet overtuigd, mijn vrouw wel: zij fietst voortaan met haar elektrische fiets 35km naar haar werk!”

Barts tips voor andere fietsers:

Tip 1: “Probeer het gewoon eens! Dan merk je vanzelf of het iets voor jou is. Je hoeft niet meteen élke dag je woon-werkverplaatsing met de fiets te doen. Enkele dagen per week, als het goed weer is, met de fiets naar het werk komen, is al een mooie prestatie.”

Tip 2: “Gebruik fietssnelwegen voor de meest aangename route. Er ligt er een van mijn voordeur tot aan mijn werk, dat is echt ideaal. De snelste en veiligste weg van A naar B, da’s de fietssnelweg.”

Tip 3: “Doe het veilig! Draag een helm en een fluohesje. En zorg in de winter voor goede verlichting zodat je voldoende zichtbaar bent.”

Ook zin om je stalen ros van stal te halen, maar nog op zoek naar een leuke fietsroute? Kijk dan snel op www.fietssnelwegen.be en vertrek meteen!