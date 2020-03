Op naar de Ten Miles met Lieven en Angélique Maesschaelck: "Deze apps maken trainen minder saai”

“Met deze app zie je niet alleen hoe ver en snel je loopt, hij houdt ook je loopgeschiedenis bij. Daardoor kan je trainingen gaan vergelijken en zie je of je sneller of trager hebt gelopen dan de dag voordien. Ook heel handig is dat de app bijhoudt hoeveel kilometer je al met je schoenen hebt afgelegd en aangeeft wanneer het tijd is om een nieuw paar te kopen. Naast al die praktische informatie, is Runkeeper een perfecte motivator door de community die erbij hoort. Net zoals bij Instagram kan je elkaar volgen en zie je automatisch wanneer en hoelang vrienden en familie hebben gelopen. En omdat je niet wil afgaan, ben je extra gemotiveerd om te gaan trainen. Als mijn coach op Runkeeper ziet dat ik heb gelopen, reageert hij trouwens steevast met aanmoedigende berichtjes, wat natuurlijk ook helpt om vol te houden.”

Op de app van Move To Cure vind je ook voedingstips en verhalen van andere sporters waar je motivatie uit kan halen Angélique Maesschaelck

“Op de app van Move To Cure of MTC (de interdisciplinaire bewegingspraktijk van Lieven Maesschalck, red.) vind ik onder meer oefeningen om spierpijn en blessures te verhelpen. Of ik praat met mijn kinesist via de chatfunctie, bijvoorbeeld om oefeningen te vragen voor mijn enkel of knie. Maar je vindt er ook voedingstips en verhalen van andere sporters waar je motivatie uit kan halen.”

“De app van deze muziekstreamingdienst is onmisbaar als ik ga trainen, want in tegenstelling tot mijn papa kan ik niet lopen zonder muziek. Ik vind het vreselijk saai om alleen je eigen voetstappen te horen. Ik ben een grote fan van zakelijke podcasts maar die zal ik nooit opzetten tijdens mijn looptrainingen. Ook klassieke muziek — waarop nogal wat mensen joggen — is niet aan mij besteed. Als ik sport, mag het net iets opzwepender zijn. Ik heb niet meteen favoriete loopnummers, maar beluister de laatste nieuwe popmuziek of funky oldies, zoals Michael Jackson. In elk geval vrolijke, motiverende liedjes met een beat, want dat helpt om mijn loopritme te houden. En ik word er goedgezind van.”

“Deze app reikt korte oefeningen aan om na een training je spieren uit de knoop te halen. Na het lopen gebruik ik een foam roller om mijn spieren los te masseren, zoals een sportmasseur het zou doen. Op de app kan je aanduiden welke foam rollers je in huis hebt en op welke spieren je wil werken. Op basis daarvan krijg je een aantal korte oefeningen voorgeschoteld.”

Nog meer loopentertainment?

Wil je wat entertainment tijdens het lopen? Gebruik de Zombies Run Game app. Terwijl je loopt, krijg je te horen dat je achtervolgd wordt door zombies en moet je de wereld redden. Hierdoor vergeet je al snel dat je aan het sporten bent. Intussen bestaan er al meerdere reeksen met verschillende missies van telkens een veertigtal minuten. Zowel het tempo, het niveau als de muziek kan je zelf aanpassen.

Terwijl je loopt, krijg je te horen dat je achtervolgd wordt door zombies en moet je de wereld redden

Strava wordt vooral door fietsers gebruikt, maar is ook voor lopers interessant. De app laat toe om de tijden, afstanden en snelheden van je trainingen bij te houden. Via gps-tracking kan je zien welke route je hebt afgelegd en via sociale media kan je ze delen. Bovendien biedt Strava uitdagingen die je verbinden met de gemeenschap, om zo met elkaar wedstrijden aan te gaan.



Er zijn ook podcasts voor lopers, zoals Looppraat. In het Engels heb je ook Beginner: The Guardian Guide to Running, een acht weken durende podcast met trainingsprogramma om je zowel mentaal als fysiek voor te bereiden. Voor wie ooit een marathon wil lopen, is de podcast van de Marathon Training Academy een aanrader.

Er is zelfs een podcast over de combinatie van lopen en het moederschap, Another Mother Runner, waarbij de gastvrouw met een panel van deskundigen allerhande onderwerpen behandelt.

Via de muzieklijsten van running.be op Spotify kan je de muziek die je begeleidt aanpassen aan jouw loopsnelheid. De lijsten worden tweemaandelijks vernieuwd. Voor mensen die graag lopen op klassieke muziek, is de lijst van Classical Music for Running een aanrader.

Volgende week: Zo voorkom je blessureleed.

Lees ook:

Hip, die loopschoenen met ultradikke zool. Maar zijn ze goed voor onze voeten? We vroegen het aan een expert (+)

In 12 weken fit voor halve marathon met Lieven Maesschalck: “Vast loopschema helpt je over zwakke momentjes” (+)

Trainen voor halve marathon met Lieven Maesschalck: “Loop je minder dan een uur? Dan heb je echt geen extra voeding nodig” (+)