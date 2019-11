Fultium Gesponsorde inhoud Op jouw to-dolijstje voor een energieke winter staan deze 10 tips Aangeboden door Fultium

De meeste mensen hebben in de winter last van een serieuze dip. Het gebrek aan zon speelt hen duidelijk parten. Tijd voor een actieplan om die winter eens mores te leren!

1. Boek een (mini)vakantie naar de zon

Elke dag in de zon komen? Dat is zeker in de herfst- en wintermaanden in ons land onmogelijk. Dan maar een weekje naar de zon boeken? Dat doet wonderen voor je gemoed en je krijgt er misschien een bruin kleurtje van. Bovendien kan je zo wat vitamine D ‘bijtanken’, ook al blokkeert zonnecrème – toch een must als je in de zon komt – de aanmaak van vitamine D.

2. Haal een frisse neus

Als je weet dat de grootste bron van vitamine D zonlicht is, is een dagelijks ommetje in de frisse buitenlucht een goed idee. Ideaal is als je minstens een half uur buiten kan zijn om je onbedekte armen, hoofd en handen aan de zon bloot te stellen, bij voorkeur tussen 11 en 15 uur, wanneer de stand van de zon optimaal is. Deze tip is alleen voor de ijsberen onder ons, want met onbedekt handen en hoofd buitenkomen is haalbaar, maar je kan je afvragen hoe realistisch het is om ’s winters met onbedekte armen buiten te komen!

3. Let op je voeding

Tip 1 : sla het ontbijt nooit over om je dag energiek in te zetten.

Tip 2 : zet geregeld vette vis op het menu, tweemaal per week is ideaal. Sardienen, makreel, haring, zalm en levertraan zijn goede bronnen van vitamine D.

4. Drink voldoende (water)

Van te weinig drinken droog je uit en daar word je sloom en moe van. Vocht zorgt voor de opname van voedingsstoffen in de darmen, regelt je lichaamstemperatuur en zorgt voor het transport van voedings- en afvalstoffen in je lichaam. Drink een glas water bij het opstaan en drink gedurende de dag nog anderhalve liter.

5. Neem een pilletje vol zon

Gelukkig bestaan er doeltreffende voedingssupplementen om een vitamine D-tekort op te vangen. Het voedingssupplement Fultium vitamine D3 zorgt voor een stabiele concentratie in het bloed zonder jojo-effect. Omdat de pilletjes op oliebasis zijn, en vitamine D vetoplosbaar is, wordt ze door het lichaam beter opgenomen. Bovendien is elk pareltje goed voor de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 800 I.E. Je dagelijkse dosis zon in één blauw pilletje: dat is gemakkelijk!

6. Spreek af met vrienden en familie

Niks zo goed voor de moraal als sociaal contact. Wie zich omringt met positieve, opgewekte mensen voelt zich meteen al een stuk energieker.

7. Zorg voor voldoende me-time

Sociaal contact is belangrijk, net zoals het geregeld nemen van tijd voor jezelf. Als je het gevoel hebt dat je goed voor jezelf zorgt, voel je je direct een stuk vrolijker.

8. Beweeg!

Door geregeld te gaan fietsen, joggen of wandelen, geef je jezelf een mooi cadeau: een goed gevoel! Tijdens het sporten maakt je lichaam immers endorfinen aan, waardoor je je positief en energiek voelt. Bovendien boosten endorfinen de werking van je immuunsysteem.

9. Slaap lekker

Een nachtrust van 7 à 8 uur blijft de gouden standaard, maar ook de slaapkwaliteit speelt mee. Probeer daarom een vaste slaaproutine aan te houden, drink minder cafeïne en alcohol, hou je slaapkamer tussen 16 en 21 graden, en lees een boek in plaats van op Facebook te scrollen voor je gaat slapen. Voel je je tijdens de dag uitgeput? Dan is een powernap van 10 tot 20 minuten ideaal om weer op te laden.

10. Vermijd stress

Wanneer je last hebt van stress, verkeert je lichaam in staat van paraatheid. Je ademhaling en hartslag kunnen hierdoor omhoog gaan, en dat vraagt veel energie van je lichaam. Op de duur kan je je futloos gaan voelen. Probeer stress te vermijden zodat je geen energie verspilt.

