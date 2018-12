Op je huid, in je kleerkast, op je nachtkastje: kristallen zijn overal David Devriendt

14 december 2018

10u58

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Kristallen zijn de nieuwe zelfhulpboeken. Meer zelfvertrouwen nodig? Een push in je liefdesleven? Voor elk probleem bestaat er wel een natuurlijke steen die er komaf mee maakt.

Een turkoois om je demonen te verjagen. Rozenkwarts voor een stralende huid. Lang werd met scepsis naar kristaltherapie gekeken, maar de laatste tijd komen steeds meer celebs uit de kast als believers. Topmodel Gisele Bündchen heeft een hele verzameling en Adele treedt nooit op zonder citrien, de ‘successteen’. Kim Kardashian bracht vorig jaar drie parfums uit in de vorm van een kristal.

Op Instagram is de hashtag #crystalhealing trending, met meer dan twee miljoen hits. Bij die zogenaamde kristalgenezing worden natuurlijke stenen op de chakra’s, de energiecentra van ons lichaam, gelegd. Maar je kan je steen ook gewoon meenemen in bad of als juweel dragen. Het idee is dat elke kristal, zoals elk object op aarde, over een energie beschikt. Als positieve mensen ons kunnen opladen, waarom zouden natuurstenen dat dan niet kunnen?

De drie toppers

Zin gekregen om zelf een kristallenverzameling aan te leggen? Wij geven alvast wat duiding bij de drie toppers: rozenkwarts, citrien en amethist.

Rozenkwarts voor (zelf)liefde

De steen van het hart. Hij lost spanningen op en als je hem onder bed legt én geeft een boost aan je romantische leven. Ook geschikt voor leden van de self-love club.

Citrien voor succes

Als je een eerste date hebt of een belangrijke meeting, is dit jouw kristal. Het maakt je vrolijk, daadkrachtig, en als het dan toch allemaal tegenzit, helpt het om minder lang bij teleurstellingen stil te staan.

Amethist voor sereniteit

Donkerpaars van kleur en glanzend heeft deze steen een zuiverende werking en ruimt hij je gedachten op. Hij bevordert zelfinzicht en zou ook helpen tegen verslavingen.