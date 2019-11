Op gewicht blijven of afvallen, zonder jezelf van alles te ontzeggen? Diëtiste Sanne Mouha geeft raad: “Verdeel je calorieën slim over de dag”

Fit & Gezond

Die winterkilo’s te slim af blijven? Diëtiste Sanne Mouha helpt je zes weken lang met clevere tips en gezonde winterkostideeën . Door je calorieën te budgetteren zoals je huishouden bijvoorbeeld. Niet zo’n klus als het lijkt, met wat planning en goede wil. Met kleine ingrepen kan je zo al 1.000 calorieën ‘winnen’, en is er op andere avonden meer plaats voor bijvoorbeeld frietjes of op restaurant gaan. “Zo’n overzicht is ideaal voor wie op gewicht wil blijven of afvallen.”