Op dit tijdstip van de dag verbrand je de meeste calorieën Nele Annemans

13 november 2018

10u48

Bron: Health 0 Fit & Gezond De interne klok van je lichaam, of het circadiaans ritme, bepaalt erg veel. Het vertelt je wanneer je honger hebt en iets zou moeten eten, wanneer je moe bent en beter onder de wol kruipt, maar ook op welk moment van de dag je de meeste calorieën verbrandt. Dat blijkt althans volgens een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Current Biology.

Om de veranderingen in het metabolisme gedurende de dag te achterhalen, bestudeerden enkele onderzoekers zeven deelnemers meer dan een maand in een laboratorium. Niet in een gewoon labo, maar in eentje zonder ramen of klokken. De proefpersonen hadden ook geen toegang tot hun smartphone of internet en kregen slaapschema’s mee met tijdstippen waarop ze moesten slapen, ontwaken en eten.

Elke nacht moesten de deelnemers ook vier uur later naar dromenland gaan dan de avond ervoor. Zo leek het alsof ze in een week tijd de hele wereld westwaarts zouden doorreizen, waardoor hun lichaam alleen nog kon rekenen op zijn eigen interne klok, zonder invloeden van buitenaf. “Alleen op die manier konden we de snelheid van het metabolisme meten op verschillende biologische tijdstippen van de dag”, aldus co-auteur Jeanne Duffy van de afdeling slaap en circadiaanse aandoeningen bij het Brigham and Women’s Hospital in Boston.

Wat bleek? We verbranden de meeste calorieën in de late namiddag en vroege vooravond, 10% meer dan in de ochtend om precies te zijn. Het minst verbruiken we 12 uur vroeger, en dus midden in de nacht.

En hoewel het om een kleinschalige studie gaat, geeft ze volgens de onderzoekers wel meer inzicht over hoe onze interne klok het metabolisme beïnvloedt. “Het staat vast dat onze interne klok een belangrijke invloed heeft op onze stofwisseling. In de toekomst moet er nog onderzocht worden of die veranderingen in het metabolisme ook bijdragen aan gewichtstoename bij mensen die geen regelmatig slaappatroon hebben. Tot dan is het belangrijk dat je probeert om zoveel mogelijk een normaal slaap-waakschema te onderhouden. Niet alleen voor je lijn, maar voor je gezondheid in het algemeen.”