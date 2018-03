Op deze kantoorplekken krioelen de meeste bacteriën (en zo kan je verspreiding tegengaan) Charlotte Dierckx

15 maart 2018

14u04 0 Fit & Gezond Of het nu een collega is met een snotneus of de poetsvrouw met haar vuile vod: het gemiddelde kantoor is een broeihaard van bacteriën. De microscopische beestjes zitten werkelijk overal, en leven het liefst op alles wat jij dagelijks gebruikt. Een beetje last van smetvrees? Dan blijf je beter uit de buurt van deze plekken op kantoor.

De koffiepot of theekan

Uit onderzoek van de Universiteit van Arizona blijkt dat het handvat van de koffiepot wellicht het vieste plekje is op kantoor. Niet verwonderlijk, reken maar eens uit hoeveel mensen per dag grijpen naar een bakje troost. Als we dan ook nog even stilstaan bij het feit dat de koffiepot zelf misschien wel een wasbeurt krijgt, maar het handvat meestal niet (omdat je die vasthoudt tijdens het schrobben), besef je al gauw tegen hoeveel bacterieel geweld jouw immuunsysteem iedere dag moet opboksen.

Alles met knoppen

Wie denkt aan bacteriën te ontsnappen omdat het kantoor gezegend is met een eeuwige toestroom aan koffie en thee uit een automaat, think again. Ook de koffie-automaat blijft niet gespaard. Niets met knoppen eigenlijk. Alles dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat wordt aangeraakt door verschillende handen, krioelt van de bacteriën. Deurknoppen, kraanknoppen, trapleuningen, de knoppen van het kopieerapparaat en dus ook het koffiemachine, alles moet eraan geloven.

Bureau: laptop, toetsenbord, muis, telefoontoestel, schrijfgerei, ...

Veel virussen, waaronder de griep, brengen ongeveer 10 minuten door in de lucht, daarna dwarrelen ze neerwaarts om zich te huisvesten op plekken waar ze dagenlang kunnen overleven. Het liefst van al zetten virussen voet aan wal op je bureau (en alles wat daarop staat). Maar ook bacteriën die je meedraagt kunnen er prima vertoeven. Het microbenfeest is pas helemaal compleet als jullie op kantoor geen vaste plek hebben en ook de bacteriën van collega's een feestje bouwen op het toetsenbord dat jij gebruikt.

Smartphone

Jouw smartphone reist overal mee naartoe: van het toilet naar je bureau, van je bureau naar de vergaderruimte, van de vergaderruimte naar de cafetaria en weer terug naar je bureau. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het dagelijkse tripje op het openbaar vervoer van en naar het werk. Kortom: je smartphone komt in contacten met miljoenen bacteriën. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de gemiddelde smartphone 10 keer meer bacteriën bevat dan een wc-bril. En bovendien zou één op de zes smartphones besmet zijn met ontlasting. Iew! Niet alleen je telefoon is een broeihaard van bacteriën, ook op je (hand)tas leven micro-organismen. Zéker als je de gewoonte hebt om je tas neer te zetten op drukbezochte (en vaak vieze plekken) zoals treinstations.

Toilet

Hoewel jij je waarschijnlijk meer zorgen maakt bij het plaatsen van je billen op de wc-bril dan wanneer je voor de vijfde keer die dag naar de koffiepot grijpt, is het toilet dus niet het vuilste plekje bij jullie op kantoor. Niet hét vuilste, maar wel vuil genoeg om de top-5 te halen.

Tips om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan

Er is geen ontkomen aan, bacteriën zitten werkelijk overal. En toch zijn er manieren om de verspreiding ervan in te perken.

- Investeer op kantoor in ontsmetting- en reinigingsdoekjes en maak er een gewoonte van om na iedere werkdag je bureau, toetsenbord, muis en schrijfgerei even schoon te maken. Onderzoek toonde aan dat zo'n dagelijkse schoonmaakbeurt de overdracht van bacteriën met 80 procent verminderd. Ga er niet vanuit dat de poetsvrouw dat voor jou wel zal doen, haar vod gaat overigens van de ene broeihaard naar de andere, je spullen worden er dus niet bepaald properder op.

- Maak ook minstens een keer per dag je smartphone en hoesje schoon met een doekje. Haal je cover er even af zodat je ook spleetjes en gaatjes kan reinigen.

- Zorg ervoor dat je altijd desinfecterende handgel op zak hebt.

- Ben je het slachtoffer van een snotneus, laat je papierenzakdoekjes dan niet rondslingeren op je bureau.

- Was je handen na ieder toiletbezoek en vaker indien mogelijk. Gebruik papier om de kraan dicht te draaien en vervolgens de deur te openen om herbesmetting van bacteriën te voorkomen.

- Deel geen schrijfgerei als markeerstiften en balpennen uit. En wissel zo min mogelijk van werkplek.