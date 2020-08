Ook meer last van een slechte adem door je mondmasker? Tandarts deelt zijn beste tips om er komaf mee te maken

Fit & Gezond Een mondmasker dragen is geen pretje. Het jeukt, knelt, is warm én het kan je ook nog eens bewustmaken van het feit dat je adem misschien toch niet altijd naar roosjes ruikt. Maar wat veroorzaakt die slechte adem? En hoe maak je er komaf mee? Tandarts Frank Herrebout deelt zijn beste tips. “Alles begint bij een goede mondhygiëne, maar de onaangename geur kan ook door andere aandoeningen veroorzaakt worden.”

Nu we bijna overal een mondmasker moeten dragen, klagen veel mensen dat ze daar een slechte ademgeur van krijgen. “Maar mondmaskers veroorzaken geen slechte adem”, steekt Frank Herrebout, tandarts en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen van wal. “Tandartsen, artsen en verpleegkundigen die dagelijks mondmaskers professioneel moeten dragen, hebben niet meer last van een slechte adem dan anderen. De oorzaak moet dus zeker niet gezocht worden in het dragen van het mondmasker zelf”, aldus Herrebout.

“De slechte adem wordt daarentegen veroorzaakt door bacteriën in je mond. Bacteriën die slechte adem veroorzaken, komen vooral op de tong en in de tandvleeszakjes voor. Ook tussen de tanden zitten heel wat bacteriën. Die zetten voedselresten om en veroorzaken zo de slechte geur. Aangezien je de lucht uitademt in de beperkte ruimte van je mondmasker, wordt die lucht ook rechtstreeks naar je neus gebracht, waardoor je de slechte adem sneller gaat ruiken. We zijn er ons dus rapper bewust van. Zonder mondmasker is het meestal je omgeving die het opmerkt en er vaak niks durft over te zeggen”, aldus Herrebout.

De meest betrouwbare manier om erachter komen of je nu echt last hebt van een slechte adem is dus vragen aan iemand in je dichte omgeving. “Maar weet dat iemand ook tijdelijk uit zijn mond kan ruiken, bijvoorbeeld door eten van gekruid voedsel, het drinken van alcohol of roken. Dat kan je snel maskeren door bijvoorbeeld een suikervrije kauwgom te eten of je tanden te poetsen. Maar iemand die altijd ruikt uit zijn mond, lijdt in medische termen aan halitose, een slechte adem in de volksmond. De oorzaak daarvan heeft weinig of niets te maken met wat je eet of drinkt.”

De belangrijkste oorzaken van een slechte adem:

Ontstoken tand of tandvlees

“Vaak is een ontstoken tand of ontstoken tandvlees de oorzaak van een slechte adem. De ontstekingsbacteriën produceren namelijk een onaangename zwavelgeur. Daarom moet je de tandplak op en tussen je tanden en kiezen altijd goed verwijderen. Doe je dat niet, dan heb je niet alleen een grotere kans op het krijgen van gaatjes, maar raakt ook je tandvlees ontstoken. Niet verwijderde tandplak kan ook hard worden en verkalken tot tandsteen. Aan tandsteen hecht zich dan makkelijk weer nieuwe tandplak, waardoor je tandvlees steeds meer ontstoken kan raken.”

Bacteriën achter op de tong

“Op het achterste gedeelte van je tong zitten bacteriën en voedselresten (tongbeslag). De bacteriën produceren zwavel en dat zorgt voor een onaangenaam geurtje uit je mond. Op ruwe tongen blijven voedselresten makkelijker achter dan op gladde tongen. Iemand met een ruwe tong heeft dus meer kans op tongbeslag en dus op ook halitose. Ouderen hebben bijvoorbeeld meer tongbeslag dan jongeren.”

Droge mond

“Een slechte adem komt ook vaak voor bij mensen met een droge mond. Die zorgt er namelijk voor dat je minder bacteriën gaat doorslikken en de geur makkelijker aanwezig blijft. Monddroogheid kan ontstaan door te weinig speekselproductie of doordat je ademhaalt via je mond, wat veel mensen nu vaker doen zodra ze een mondmasker opzetten. Drink daarom zeker voldoende water overdag en weet dat ook bepaalde medicijnen een droge mond als bijwerking hebben.”

Overige oorzaken van een slechte adem

“Soms zorgen chemische processen in het bloed ervoor dat de lucht afkomstig van de longen onaangenaam ruikt. Iemand ruikt dan uit zowel de neus als de mond. Een ontsteking in de keel of neusbijholte kan ook een boosdoener zijn.”

Wat helpt niet tegen een slechte adem?

“Halitose krijg je niet weg met frisse snoepjes, kauwgom of sprays. Die laten alleen een lekkere mintsmaak achter. Door de smaak heb je het gevoel dat je adem fris is, maar dat gevoel bedriegt. De verfrissing van je mond kan je slechte adem maar gedeeltelijk verdoezelen en meestal maar voor enkele minuten. Ook helpt het niet om vaker en harder te poetsen. Mondspoelmiddelen die niet nadrukkelijk zijn ontwikkeld om je slechte adem te bestrijden, helpen ook niet.” Maar de volgende tips wel!

Tips voor een frisse adem

“Zorg voor een goede mondhygiëne. Een goede verzorging van je gebit en tandvlees is de eerste stap om een slechte adem te voorkomen of te bestrijden. Poets je tanden daarom minstens twee keer per dag gedurende twee minuten met een fluoridetandpasta. Reinig daarnaast eenmaal per dag de ruimten tussen je tanden en kiezen met ragers, flosdraad of tandenstokers.

Reinig je tong twee keer per dag met een tongschraper. Daar zitten ook veel bacteriën en voedselresten die een slechte adem kunnen veroorzaken.

Zo gebruik je een tongschraper:

- Steek je tong zo ver mogelijk uit je mond.

- Plaats de tongreiniger zo ver mogelijk achter op je tong. Oefen kracht uit op de schraper en druk je tong plat. In het begin zal je op dit moment waarschijnlijk moeten kokhalzen, maar als je het vaker doet, leer je de reiniger zo te plaatsen dat een kokhalsreactie tot een minimum beperkt wordt.

- Trek de tongreiniger langzaam naar voren in je mond.

- Maak de reiniger schoon onder stromend water.

- Herhaal de procedure ongeveer vijf keer.

- Spoel je mond goed na met water.

- Reinig en droog de tongreiniger en bewaar hem tot een volgend gebruik.

Gebruik een mondspoelmiddel als het als het tongreinigen te weinig resultaat oplevert. Er bestaan speciale mondspoelmiddelen zoals Meridol Halitosis en Halita die vrij verkrijgbaar zijn bij de apotheek en ondersteunend kunnen werken bij mensen met een slechte adem.

Drink voldoende water. Zoals je hierboven al las kan een droge mond een boosdoener zijn van een slechte adem. Je mond simpelweg vochtig houden kan daarbij al helpen.

Stop met roken en vermijd alcohol en koffie.

Gebruik elke dag een ander mondmasker. Draag je het mondmasker langer, dan blijft een deel van de geuren en de bacteriën achter in je mondmasker.

Ga ook regelmatig op controle bij je tandarts of mondhygiënist. Die zal, als dat nodig is, je gebit grondig reinigen of een ontstoken tand of kies behandelen.