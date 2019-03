Ook last van kleine witte bultjes op je gezicht? Dit is wat je eraan kan doen Nele Annemans

31 maart 2019

17u11

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Misschien vielen ze je nog nooit, misschien ergerde je er al dood aan: die ontsierende witte bultjes rond je neus en gezicht. Dermatoloog Whitney Bowe vertelt wat ze zijn en vooral: hoe je er komaf mee maakt.

“Milia of gerstekorrels zijn kleine cystes die gevuld zijn met keratine. Ze ontstaan omdat de huid zich niet van nature exfolieert. Meestal zijn ze het gevolg van langdurige blootstelling aan en beschadiging van de zon, maar ze kunnen ook ontstaan als je poriën verstopt raken door de opstapeling van make-up- of huidverzorgingsproducten”, legt dokter Bowe uit. En iedereen kan ze krijgen, ongeacht welke leeftijd of huidtype. “Milia komt erg vaak voor bij baby’s. Zo krijgt 40 tot 50% van de pasgeborenen ermee te maken. Maar ook veel volwassen kunnen er last van hebben. Meestal vind je ze vooral rond je neus en ogen, maar ook op je armen en handen kunnen ze voorkomen.”

Maar hoe raak je er nu van af? “Probeer ze niet uit te duwen of erin te prikken. Ga liever op zoek naar producten die je huid zachtjes exfoliëren en de celvernieuwing stimuleren. Ook harde scrubs laat je beter links liggen. Die irriteren je huid nog meer. Twee uitstekende ingrediënten om milia aan te pakken zijn glycolzuur en retinol. Die bevorderen allebei de celvernieuwing”, vertelt Bowe. Nog een belangrijke tip? Zonnebrandcrème met een voldoende hoge SPF smeren. Milia wordt immers gelinkt aan schade van de zon. Daarnaast vermijd je het best comedogene producten. Die verstoppen de poriën en veroorzaken daardoor meer ontsierende bultjes. “Zoek altijd naar de woorden ‘niet-comedogeen’ op je huidverzorgingsproducten. Die verstoppen de poriën niet. Mijd ook ingrediënten zoals petroleum om de vorming van milia tegen te gaan”, aldus Bowe.

Meestal duurt het ongeveer een paar weken tot een paar maanden vooraleer de vervelende oneffenheden weer verdwenen zijn. Veel hangt af van hoe erg je huid beschadigd is en welke producten je gebruikt. Volgde je bovenstaande tips, maar lijken ze niet te helpen? Raadpleeg dan een dermatoloog.