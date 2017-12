Ook last van "kipfilets"? Hier komt armvet vandaan en daarom raak je het zo moeilijk kwijt ND

14u21

Bron: Women's Health 0 Jacob Postuma / Unsplash Fit & Gezond Vet heeft de vervelende eigenschap op te duiken op plekken waar wij dames het vooral niet willen. Denk maar aan de gevreesde "kipfilets", oftewel vet aan de bovenarmen waar we zo moeilijk vanaf raken. Hoe komt het dat vet zich daar opstapelt en wat kan je er aan doen? Fitnesscoach Stefanie Mendez geeft een confronterend eerlijk antwoord op die vragen.

Dat jij niet de enige bent die wel eens wakker heeft gelegen van lillende bovenarmen, blijkt uit deze Amerikaanse cijfers: maar liefst 25.000 Amerikaanse vrouwen lieten in 2016 hun bovenarmen liften, waarbij vet uit de arm wordt verwijderd en de huid strakker wordt getrokken. Dat cijfer is een toename van 4959 procent in vergelijking met 2000, volgens de American Society of Plastic Surgeons.

Essentiële vetzuren

Helemaal geen reden om zelf te beginnen googelen naar een gelijkaardige operatie, want laten we even verduidelijken: wat extra vet op de armen bij vrouwen is heel normaal. Doordat ons niveau van het hormoon oestrogeen hoger ligt, slaan we meer vet op dan mannen en ligt ons vetpercentage een stuk hoger. Gemiddeld dragen dames 6 tot 11 procent meer vet mee in hun lichaam. We hebben sommige essentiële vetten zelfs nodig, zodat onze organen optimaal kunnen werken, we hormonen kunnen produceren enzovoort.

Als je moeder veel vet aan de armen heeft, dan heb jij 62% kans dat je die eigenschap zal erven.

Erfelijk vet

Maar moet dat vet dan noodzakelijk op die zones verschijnen waar we het liever niet zien? Daarover heb je zelf helaas weinig in de pap te brokken, weet Stefanie Mendez, coach en voedingsdeskundige. "Waar je vet naartoe gaat, is gedeeltelijk bepaald door je genen. Als je moeder veel vet aan de armen heeft, dan heb jij 62% kans dat je die eigenschap zal erven." Je kan helaas niets doen aan je DNA of hormonensamenstelling, en zelfs specifiek op die zone trainen zal je natuurlijke aanleg niet veranderen. Zo wijst een studie bij tennissers uit dat er geen verschil in vetpercentage is bij hun dominante en niet-dominante arm.

Triceps trainen

Wil je ondanks de invloed van je genen toch die armen net iets strakker krijgen? Dan is een gezonde levensstijl waarbij je voedzaam eet en regelmatig beweegt de enige oplossing. Door gezond voeding, cardio en spieroefeningen te combineren, zal je overal vet verliezen - niet alleen aan je armen maar over je hele lichaam. Heb je het eerder lastig met dat lillende vlees aan je bovenarm door een gebrek aan spieren, dan kunnen spieroefeningen voor je triceps de hele boel wat strakkere trekken. Tricep dips, push ups en af en toe met gewichtjes je armen trainen kan dan helpen, met deze oefeningen bijvoorbeeld. Maar verwacht geen mirakels, en onthoud vooral dat armvet compleet normaal is, benadrukt de coach nog.