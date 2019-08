Ook e-sigaret zonder nicotine tast de hart en bloedvaten aan TVM

21 augustus 2019

13u50 0 Fit & Gezond Het roken van elektronische sigaretten, ook wel vaping genoemd, kan zelfs zonder nicotine in het hart en de bloedvaten schaden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Pennsylvania. De combinatie van hitte en de chemische stoffen die de e-liquid haar smaakje geven, creëert giftige deeltjes die de gezondheid schaden.

Elektronisch roken zit al een tijdlang fiks in de lift. Toch hing er de voorbije jaren een walm van onheilstijdingen rond de e-sigaret. Ook in ons land werd de verkoop ervan daarom streng gereglementeerd. Een aantal (kleinschalige) onderzoeken stelden bijvoorbeeld al dat dampen het risico op kanker en hartziektes verhoogt. Begin juni stond in een nieuw rapport van de Europese vereniging van longartsen te lezen dat de e-sigaret een truc van de tabaksindustrie is om rokers verslaafd te houden. Een maand later wezen experts van het Vlaams Instituut Gezond Leven dan weer dat voor hardleerse rokers de elektronische sigaret met nicotine net een prima middel is om de echte sigaret af te zweren. Ze riepen zelfs in de Artsenkrant huisartsen op om hun patiënten “geen schrik aan te jagen” wanneer die met een e-sigaret willen stoppen met roken.

Toch doet een nieuwe studie in de journal Radiology, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania, nu wederom enkele alarmbellen rinkelen. Om het effect van vapen zonder nicotine op de bloedvaten te kennen, namen de onderzoekers MRI-scans van 31 vrijwilligers die dit type van e-sigaretten gebruiken maar nooit gewone sigaretten gerookt hebben.

Beroerte of hartaanval

Zelfs één enkele sessie vapen - 16 keer 3 seconden inhaleren - bleek al serieuze gevolgen te hebben. De MRI-scan toonde aan dat er 17,5% minder bloed door de dijslagader (die het been voorziet van bloed, nvdr.) stroomde. Er werd ook zo’n 20% minder zuurstofrijk bloed door de andere aderen gepompt en de bloedvaten van de deelnemers waren ongeveer 34% minder verwijd, wat betekent dat er minder bloed door de vernauwde doorgangen kon stromen.

Meer vernauwde bloedvaten heeft tot gevolgd dat er minder bloed de verschillende lichaamsdelen bereikt, wat inhoudt dat ze ook minder zuurstof krijgen. Als de zuurstof volledig wordt afgesneden, kun je een beroerte of hartaanval krijgen.

“E-sigaretten worden in de markt gezet als onschadelijk en veel gebruikers zijn ervan overtuigd dat ze gewoon waterdamp inhaleren”, aldus Alessandra Caporale, hoofdauteur van de studie, aan Daily Mail. “Maar de chemische stoffen die de e-liquid haar smaakje geven en andere additieven in vloeibare vorm, kunnen als ze verhit worden net heel schadelijk zijn. Voor de luchtwegen én de hart- en bloedvaten.”

“Ik zou mensen ten stelligste afraden om elektronische te beginnen roken”, vult Felix Wehrli, co-auteur van het onderzoek, aan. “De meeste mensen denken dat vooral nicotine schadelijk is, maar met deze studie hebben we net kunnen aantonen dat er ook gevaren zijn zelfs als er geen nicotine aanwezig is in de e-sigaretten. Als er al zo’n duidelijk effect is na één enkele sessie vapen, dan kun je zelf wel inbeelden wat het effect is op langere termijn.”

Over de e-sigaret

De e-sigaret is in 2003 in China ontwikkeld. Een jaar later deed de sigaret-zonder-tabak haar intrede op de markt in Europa en Amerika. In 2017 had 14% van de Belgen ooit al een elektronische sigaret gebruikt. Het gaat dan om elektronische sigaretten die voldoen aan de eis van maximaal 20 milligram nicotine per milliliter vloeistof. 29% daarvan gebruikte e-sigaretten zonder nicotine in.