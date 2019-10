Ook bij gynaecologen leven misverstanden over menopauze IDV

04 oktober 2019

Nadat vorig jaar bleek dat vrouwen met klachten over de menopauze vaak met een verkeerd voorschrift buitenstappen bij hun huisarts, besloot de Belgian Menopause Society (BMS) te checken of zij dan beter af zijn bij een gynaecoloog. Helaas. Ook bij de specialisten leven er nog veel misverstanden.

"We legden de artsen theoretische cases voor over vrouwen van 52 en 62 jaar", zegt professor Serge Rozenberg van de Brusselse ULB. "84% van de artsen zou een hormoonbehandeling opstarten voor een vrouw van 52 die last had van zware opvliegers en nachtelijke transpiratie. Dat 16% dat niet doet, roept uiteraard vragen op, want dit is een doeltreffende behandeling. Verbazend genoeg start echter nog maar de helft van de gynaecologen een hormonale behandeling voor dezelfde klachten als ze een vrouw van 62 voor zich krijgen."

Nog groter was de terughoudendheid voor hormoonbehandelingen als er sprake was van osteoporose. Professor Rozenberg: "Slechts een klein derde van de specialisten start dan een hormonenkuur bij een vrouw van 52. Dit cijfer daalt tot 14% voor een vrouw van 62. Nochtans is nagenoeg geweten dat het lichaam na de menopauze minder oestrogeen produceert, waardoor onvoldoende bot wordt aangemaakt. Sommige gynaecologen schrijven gelukkig wel calcium en vitamine D en in mindere mate bisfosfonaten om de botafbraak te verminderen. Maar de helft van de 62-jarigen wordt onvoldoende goed geholpen en dat heeft gevolgen voor hun levenskwaliteit. Ze riskeren vaker te worden geconfronteerd met botbreuken. Laat het duidelijk zijn: tot de leeftijd van 65 jaar is een vervangende hormoontherapie aangewezen als er geen contra-indicaties zijn, na 65 jaar kan het best worden overgeschakeld naar osteoporosegerichte medicijnen."