Ooit woog ze 130 kilo, nu is ze personal coach: “Hoe hard ik ook train, ik zal er nooit zo afgelijnd uitzien als andere coaches”

Fit & Gezond Ze is personal coach en traint zelf vijf keer per week. Met gemak duwt ze dertig kilo omhoog. Opmerkelijk, voor een vrouw die ooit 130 kilo woog en hijgde bij het wandelen. Leen Peeters (30) gooide het roer om en helpt nu anderen. Gesprek over spieren én rondingen. “Elk lichaam is een visitekaartje. En het mijne vertelt een verhaal.”

Sinds twee jaar mag Leen Peeters zich personal coach noemen, na haar studies als gezondheidscoach. Ze ontvangt in Oostakker, tussen de halters, mensen die fitter, gezonder en/of slanker willen worden. “Ik train samen met mijn klanten, meestal één op één, ik stel oefenschema’s op en geef voedingsadvies. In deze coronatijden gebeurt dat ook online, natuurlijk”, vertelt Leen. Niets opmerkelijks, behalve dit: zelf beantwoordt Leen niet voor de volle 100% aan het beeld van de ranke coaches die je in de fitness ziet, scherp als een slijpschijf. Dat weet ze, en daar spreekt ze ook zonder taboes over, ze heeft uitgesproken ideeën over body positivity - dat is voor straks.

“Ik ben altijd wat zwaarder geweest dan gemiddeld”, steekt Leen van wal. “Maar als kind hield mijn mama mee mijn gewicht in het oog en zo bleef dat onder controle. Toen ik ging studeren en op kot ging, begonnen de kilo’s wél aan te tikken.” Ze weet waarom: “Ik was een binge-eater, een troosteter. Door omstandigheden, soms gewoon door een foute opmerking of een kleine tegenslag, ging ik eten. Het is een langzaam proces: je overeet, je maag rekt wat uit, je voelt je niet goed in je vel, je eet opnieuw, en zo start de cirkel.”

Op haar zwaarst ging de weegschaal 130 kilo voorbij. “Dat liet zich voelen, natuurlijk, in alles. Een sprintje trekken om de trein te halen, dat ging niet. Zelfs bij stevig doorstappen hijgde ik.” In 2016 onderging Leen een gastric-bypassoperatie. “Wat ik vandaag nog altijd de juiste keuze vind, ik had dat duwtje in de rug nodig, het was een kick-start. Maar het is een ingrijpende operatie en nadien moet je alsnog je voedingspatroon aanpassen. De weg die je ook nà de operatie moet afleggen, wordt onderschat.”

Maar het duwtje deed dus veel. “Ik viel af, uiteraard, en kreeg terug zin om te sporten. Zoals veel mensen associeerde ik sport vooral met cardiotraining: fietsen, bijvoorbeeld. Tot ik ontdekte hoe hard een lichaam en metabolisme ook gebaat zijn bij krachttraining.”

Vrouwen hebben schrik om er geblokt uit te zien, wat niet nodig is. Integendeel, je krijgt juist een mooier lichaam.

Krachttraining

Vrouwen zijn daar niet zo mee vertrouwd, weet Leen. “Ik zie regelmatig slanke meisjes bij wie de bovenarmen toch een beetje zwabberen, gewoon omdat de spieren niet getraind zijn.” Het hoekje van de halters en de bench press is in de fitnesswereld vooral een mannenplek. “Vrouwen hebben schrik om er geblokt uit te zien, wat niet nodig is”, weet Leen. “Integendeel, je krijgt juist een mooier lichaam. Zelf heb ik bijvoorbeeld een peerfiguur: een smal bovenlichaam en zwaardere heupen. Door te trainen op mijn schouders, zijn die wat breder geworden en raakt mijn lichaam meer in harmonie, richting zandloperfiguur. Wat nog belangrijker is, is de invloed op je metabolisme. Spieren verbranden in rust meer calorieën dan vet. Ook met je hoofd doet het iets: het is gewoon fijn om je krachtig te voelen. Ooit kon ik niet eens een push-up doen met mijn knieën op de grond, en intussen steek ik dertig kilo boven mijn hoofd. Ik heb geen schrik om een duw te krijgen. Ik kan terugduwen.”

Diezelfde mentale en fysieke sterkte wil Leen meegeven als coach. “Als een klant denkt: ‘Ik kàn niet meer, nu val ik erbij neer’, is het de taak van de coach om in te schatten hoeveel reserve er nog is en eventueel te zeggen: ‘Jawel, er kunnen nog tien sit-ups bij.’ Dat stukje extra, daar boek je straffe resultaten mee.”

Hoe hard ik ook train, ik zal er door die lossere huid nooit zo afgelijnd uitzien als andere coaches. ‘Gaan mensen dat aanvaarden?’, was aanvankelijk mijn bezorgdheid.

Vertrouwen

Zoiets vraagt natuurlijk om vertrouwen tussen de coach en de sporter. “Daar zat ik aanvankelijk met een dubbel gevoel”, geeft Leen toe. “Ik had schrik dat mensen me misschien niet helemaal au sérieux zouden nemen, ondanks mijn diploma. Want ik ben fit en afgetraind, maar je ziet dat niet helemaal aan mij, net omdat ik zo zwaar ben geweest. Op mijn armen en op mijn buik heb ik wat huidoverschot. Na zulk een operatie ben je toch een beetje een leeggelopen ballonnetje, zeg ik altijd. Ik ging van ruim 130 kilo naar 68 en zit intussen - je komt na een tijd altijd weer wat bij, dat is normaal - ergens in de 70. Soit, hoe hard ik ook train, ik zal er door die lossere huid nooit zo afgelijnd uitzien als andere coaches. ‘Gaan mensen dat aanvaarden?’, was aanvankelijk mijn bezorgdheid. Of gaan ze zeggen: ‘daar wil ik niet op lijken’? Want je lichaam is toch je visitekaartje, in dit beroep, en het mijne vertelt een heel verhaal.”

Maar net dat is ook een sterkte. Hààr sterkte, heeft Leen intussen ervaren. “Ik denk dat mijn klanten zich heel erg op hun gemak voelen bij mij. Ik weet wat het is om wat zwaarder te zijn, om te struikelen en weer op te staan. Ik streef geen perfectie na, wel gezondheid.” En dat betekent: goed voor jezelf zorgen en al een beetje denken aan later.

“Ik sta helemaal achter de huidige trend van body positivity”, vertelt Leen, “als zulks betekent dat we mensen niet aanvallen op hun uiterlijk en geen onhaalbare idealen nastreven. Maar wat me tegelijk stoort aan de trend, is dat hij soms verglijdt naar het kritiekloos bejubelen van overgewicht. ‘Maakt niet uit dat je te veel weegt! Je bent mooi! Je voelt je goed!’ Kan zijn, maar uitgesproken obesitas is niet gezond. Dat besef je misschien nog niet als je jong bent, maar overgewicht heeft gevolgen. Dat moeten we durven zeggen, niet als kritiek, maar als oprechte bekommernis. Ik ben soms streng voor mijn klanten, ja. Maar dat kan nodig zijn, als je iemand graag ziet.”

Lees ook:

“Eén keer per week heeft amper effect”: arts beantwoordt vragen over invloed van sporten op je gezondheid (+)

“In 3 weken een fit, sterk en lenig lichaam? Zorg ervoor dat je work-out compleet is”: Lieven Maesschalck geeft je de beste oefeningen om thuis te doen (+)

Elodie Ouedraogo vertelt hoe je echt kunt afvallen en hoe je spieren kweekt (+)