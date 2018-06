Onze redacteur test het energie-infuus dat Sean Dhondt gebruikt:"Wie als een razende door het leven wil gaan, heeft wél andere producten nodig" Onze redacteur Steven Swinnen ging, net als Sean Dhondt, voor een energieboost rechtstreeks in de aders Steven Swinnen

16 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Als het lampje van het benzinepeil van onze auto brandt, rijden we langs het tankstation. En als de brandstof van de chauffeur dreigt op te raken, kan die voortaan ook even gaan bijtanken. In een half uur met een infuus de voorraad vitamines, mineralen en antioxidanten bijvullen. De prijs voor een liter 'energieboost' - 199 euro - is dan nog wel een veelvoud van wat de oliesjeiks per liter aanrekenen, maar is een goede gezondheid niet onbetaalbaar? Onze redacteur Steven Swinnen had er, net als Sean Dhondt, een prikje voor over.

In Nederland, Groot-Brittannië en - uiteraard - de Verenigde Staten doen ze het al jaren, maar nieuw in ons land: een energieboost rechtstreeks in de aders van vermoeide en drukbezette mensen. In de cosmedische kliniek 'Lightfalls' in Melle hebben ze het alleszins gemerkt dat Sean Dhondt Vlaanderen deed opkijken met zijn foto aan het infuus. De voorraad 'energiecocktails' was de voorbije week nagenoeg uitgeput. En dat ondanks enige argwaan vanuit de medische wereld bij de therapie. "Nochtans is alles wat wij hier doen volledig legaal en daarom wil ik zo transparant als mogelijk zijn over elke behandeling", zegt eigenaar Frederik Braet.

"Onze kliniek bestaat sinds november vorig jaar, maar iedereen die hier werkt, heeft vele jaren ervaring in de cosmetische en medische wereld. Wij slaan een beetje de brug tussen het schoonheidsinstituut en de chirurgie en doen aan 'smart aging'. We proberen met behandelingen zoals botox, fillers en bloedplasma-injecties - zoals de vampire lift voor een betere huid -onze klanten optimaal te laten verouderen. Maar wie er vanbuiten goed wil uitzien, moet ook zorgen dat de binnenkant in balans is. Daarom zijn wij - voorlopig als enige in België - gestart met infusen op basis van mineralen, elektrolyten, vocht, vitaminen en antioxidanten. Zelf heb ik het ooit in de Verenigde Staten en Nederland gezien en ben ik er zelf mee ben begonnen. En met succes, want de interesse is groot."

De keuzemogelijkheden zijn dat ook. In totaal zijn er acht verschillende energiecocktails: van preparaten die het lichaam laten ontgiften, die maag-darmproblemen counteren, die de spieren van sporters sneller doen herstellen tot baxters die slaaptekort of zelfs jetlags verjagen.

Baat het niet...

