Onze gastredacteur test Yuka uit, de app die voeding scant Laura Van den Broeck

11 april 2019

15u33 0 Fit & Gezond Geen zin om elk etiket uit te pluizen in de supermark? Een nieuwe app, die Yuka heet, helpt je daarbij. Gewoon even de barcode scannen en je weet meteen of het product gezond is. Onze gastredacteur Laura Van den Broeck - auteur van het kookboek ‘Be fit, Be awesome’ - testte de nieuwigheid uit en geeft haar mening.

Yuka: de app die het allemaal weet! Wel een leuk idee, als ik heel eerlijk ben. Dankzij Yuka kan je producten scannen en als ze slecht zijn voor je lichaam, dan krijg je betere alternatieven aangeboden. Ook krijg je meteen een overzichtje van de voedingswaarde zoals het aantal vetten, calorieën en suikers, wat er wel én niet goed is aan een bepaald product en een score op 100. De app bestaat al langer in Frankrijk, die daar meer dan 9 miljoen gebruikers telt. En het werkt zowel voor voedingsproducten als cosmetica.

Best handig, want tegenwoordig zijn we ontzettend veel bezig met wat gezond is (en wat niet!) en er bestaan miljoenen theorieën. Apps zoals Yuka kunnen dan voor rust en een houvast zorgen. De app is betrouwbaar omdat hij is samengesteld door experten, diëtisten en voedingsdeskundigen. Hij helpt mensen, die niet goed weten welke ingrediënten nu gezond zijn, bewust te worden van wat goed is en wat niet.

Ook helpen dergelijke apps taboes te doorbreken bij bepaalde producten. Denk maar aan ontbijtgranen van merk X die zogezegd gezond zijn omdat er granen in zitten. Maar vaak bevatten die producten veel suikers.

Toch is er ook een keerzijde aan de medaille. Net omdat we allemaal zoveel bezig zijn met gezondheid, kan de app voor nog meer fixatie zorgen. Daarmee bedoel ik het extreem focussen op gezond eten. Soms is het beter om logisch na te denken in plaats van je blind te staren op etiketten. Dat zijn toch alleen maar tools die met het vingertje wijzen. Iedereen weet zelf ook wel dat een zakje chips veel ongezonder is dan een beschuit of een zadencracker. Logische keuzes maken zonder daarbij een app te gebruiken zal ons uiteindelijk rust geven. De app duidt bepaalde producten soms ook als ongezond aan, terwijl ze wel een goede Nutri-score krijgen bij grootwarenhuizen … Dat veroorzaakt onnodige chaos en verwarring.

Ik heb de app zelf getest voor een aantal producten. Zo heb ik ontbijtgranen van Kellogg’s gescand en geeft de app een heel goede score. Terwijl cornflakes eigenlijk vol suikers zitten en een negatieve Nutri-score krijgen. Ook herkent de app veel producten (nog) niet zoals energierepen of samengestelde smoothies, terwijl nu juist die producten vaak gescand zullen worden. De app staat volgens mij dus nog niet op punt.

Kortom, Yuka lijkt me een slimme app die veel mensen kan helpen bij het lezen van etiketten en om bewust te worden van reclamecampagnes en commerciële slogans die vaak niet zijn wat ze lijken. Toch blijft het oppassen dat we niet overdreven gaan fixeren. Logisch nadenken en redeneren met je buikgevoel is naar mijn mening nog altijd de beste manier om inkopen te doen.

‘Be fit, Be awesome’ verscheen begin april (Uitgeverij Vrijdag, € 22,50). Nog meer weten over de fitfluencer? Hier lees je al haar tips en tricks voor een gezonde levensstijl.