Ontroerend filmpje toont hoe belangrijk het is om voor je borsten te zorgen Liesbeth De Corte

01 oktober 2018

17u39 0 Fit & Gezond Vandaag start de internationale borstkankermaand. Een belangrijk initiatief, aangezien 1 op de 8 vrouwen het risico loopt om borstkanker te krijgen in haar leven. Net daarom lanceert Pink Ribbon een nieuwe campagnefilm met jonge tienermeisjes om te sensibiliseren voor borstkanker.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in België. Alleen al vandaag kregen 29 vrouwen het wrede verdict te horen. In totaal vechten meer dan 100.000 vrouwen, samen met hun directe omgeving, tegen de ziekte. En helaas verliezen er elke dag 6 van hen de strijd.

Om de bekendheid van de ziekte te vergroten, brengt Pink Ribbon een nieuwe campagnefilm uit. In de video zijn niet toevallig 8 meisjes te zien, een symbolische referentie naar de 1 op 8 vrouwen die getroffen worden door de ziekte. "Het is de eerste keer dat we de problematiek aan het licht brengen vanuit het perspectief van adolescenten", reageert Rosette Van Rossem, oprichtster van Pink Ribbon in België. "Met de film willen we alle vrouwen eraan herinneren dat ze hun borsten waar ze lang op gewacht hebben, niet mogen verliezen.”

