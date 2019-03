Ontdek Pegan, de allernieuwste dieettrend Valérie Wauters

18 maart 2019

14u55

Bron: Red 0 Fit & Gezond Al gehoord van ‘Pegan’ eten? Indien niet, dan sta je nu op het punt om de nieuwste voedingstrend te ontdekken.

Het pegandieet is zoals de naam al doet vermoeden een samentrekking van de woorden vegan en paleo. Dat wil meteen ook zeggen dat deze voedingswijze erop gericht is om de beste principes van beide diëten te volgen, om zo de ultieme voedingsrichtlijnen voor je gezondheid te bieden.

De nadruk bij het pegandieet ligt op het eten van natuurlijke, volwaardige producten, met de nadruk op planten als de basis van je dieet. Anders dan bij het veganisme mag je bij het peganisme wel vlees eten, zij het wel in beperkte mate. Volgens oprichter Mark Hyman zou 50 tot 75% van ons bord gevuld moeten zijn met groenten en maximum 25% met vlees van goede kwaliteit.

Door deze voedingswijze toe te passen, vul je eventuele tekorten aan die bij een veganistisch dieet kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld een tekort aan vitamine B12, een vitamine die je vooral vindt in rood vlees, Omega 3’s die je vindt in vette vis en een breed scala aan eiwitten en voedingsstoffen die we voornamelijk krijgen van dierlijke bronnen. Het grote verschil met het paleodieet is dan weer dat bij het peganisme veel minder vlees wordt geconsumeerd. Meer zelfs, het wordt eerder spaarzaam gebruikt als een soort van bijgerecht.

Net als het paleodieet elimineert het pegandieet een aantal voedselgroepen, waaronder suiker, zuivelproducten (beperkt toegestaan, voornamelijk van geiten en schapen), peulvruchten (uitgezonderd linzen) en alle granen. Dit kan wel vrij restrictief aanvoelen, waardoor het pegandieet zeker niet voor iedereen is. Positief is dan weer wel dat dit dieet benadrukt hoe belangrijk het is om voor oliën van goede kwaliteit te kiezen, frequente inname van kwikrijke vissen zoals tonijn te vermijden en te focussen op een minimale inname van verwerkte voedingsmiddelen alsook van additieven, chemicaliën, pesticiden, hormonen en antibiotica.

Voordelen van het peganisme

De focus van het pegandieet ligt op het eten van groenten en fruit met een lage glycemische index. Dat betekent meteen ook dat je grote hoeveelheden vezels, cruciale vitaminen, mineralen en antioxidanten zult consumeren, wat zonder twijfel goed is voor je gezondheid. Daarnaast is de aandacht die bij dit dieet besteed wordt aan gezonde vetten ook goed voor je hart en brein.

Nadelen van het peganisme

Hoewel het pegandieet voor meer flexibiliteit zorgt dan alleen een veganistisch- of paleodieet, beperkt het ook onnodig de inname van voedingsmiddelen die wel erg gezond zijn, zoals peulvruchten, volle granen en zuivelproducten.

Daarnaast is een dieet dat gebaseerd is op het eten van biologisch fruit, groenten en gras-gevoerd vlees in theorie misschien fantastisch, maar waarschijnlijk ook niet haalbaar voor iedereen. De meeste maaltijden moeten daarnaast van nul worden bereid, waardoor planning, tijd en voorbereiding essentieel zijn.

Bovendien hebben veel van de voedselgroepen die beperkt zijn, zoals volkoren, peulvruchten en zuivelproducten grote gezondheidsvoordelen voor de meerderheid van mensen en zijn ze redelijk goedkoop en gezond. Het mijden van deze voedselgroepen kan ervoor zorgen dat er bepaalde tekorten van voedingsstoffen voor je lichaam ontstaan. Zo zijn peulvruchten bijvoorbeeld een uitstekende en goedkope bron van eiwitten en vezels, zuivelproducten leveren dan weer veel vitamine D en calcium en volkoren bieden ons essentiële aminozuren, vezels en andere belangrijke voedingsstoffen.