Ons brein luistert wel degelijk mee tijdens onze slaap Valérie Wauters

28 januari 2019

14u02

Bron: Tonic 0 Fit & Gezond Wetenschappers beschrijven onze slaap al decennia lang als een staat van isolatie. Je hersenen worden als het ware afgesloten, en ontvangen geen informatie meer van de buitenwereld. Dat blijkt echter niet het geval. Alledaagse observaties over slaap schetsen immers een heel ander beeld, aldus Thomas Andrillon, een onderzoeksmedewerker aan de Monash Universiteit in Australië.

Hoe verklaar je anders dat je wakker wordt op de juiste momenten, en dat je bepaalde zintuiglijke prikkels wel waarneemt? Het is immers zo dat je wakker wordt wanneer er iets belangrijks gebeurt in je omgeving. “Mensen worden sneller gewekt door relevante geluiden”, aldus Andrillon. “Of dat nu het horen van je eigen naam is, of het geluid van je kind dat huilt: relevante geluiden zullen ons uit onze slaap halen, terwijl irrelevante geluiden -die soms veel luider klinken- dat niet zullen doen.”

“Hij lijkt er dus op dat het slapende brein enigszins waakzaam blijft”, gaat de wetenschapper verder. In een nieuwe studie, gepubliceerd in Nature Human Behavior, hebben Andrillon en zijn collega’s een diepere blik geworpen op wat er gebeurt wanneer slapende mensen worden blootgesteld aan geluiden, maar er niet wakker van worden. Zo konden ze onderzoeken of ze op een of andere manier meer aandacht schonken aan één van beide geluiden.

Het ‘cocktailpartyprobleem’

Voor de studie werd het zogenaamde ‘cocktailpartyprobleem’ toegepast op de slapende testpersonen. Dat is een situatie waarin we ons allemaal wel eens bevonden hebben. Wanneer we -op een feestje bijvoorbeeld - geconfronteerd worden met vele stemmen om naar te luisteren, zijn we toch in staat om ons te focussen op één stem, en alle andere geluiden weg te filteren. Daarom kunnen we op zo’n feest een gesprek voeren met een vriend, zonder tegelijkertijd te luisteren naar alle andere gesprekken die er op datzelfde moment rondom ons gevoerd worden.

“Dat is geen eenvoudige klus”, zegt Andrillon. In tegenstelling tot het gezichtsvermogen, waar objecten los van elkaar verspreid staan in een ruimte, overlapt de auditieve informatie en mengt deze zicht wanneer ze onze oren bereikt. “De taak van de hersenen is om deze overlappende geluiden te ontwarren en ze onafhankelijk te verwerken.”

Om het ‘cocktailpartyprobleem’ te repliceren voor de slapende testpersonen, werden er via een koptelefoon twee verschillende stemmen, één in elk oor, afgespeeld tijdens de slaap. Eén stem zei zinvolle zinnen, verzameld uit Wikipedia-artikelen of dialogen uit films, terwijl de andere stem een soort wartaal, Jabberwocky genaamd, sprak. Jabberwocky klinkt als Frans, niet onbelangrijk als je weet dat het experiment in Parijs werd uitgevoerd, maar is verder compleet zinloos.

Vervolgens gebruikten de onderzoekers een techniek die stimulusreconstructie genoemd wordt. Deze kan elektrische herenactiviteit opnemen van een EEG en reconstrueren waarnaar mensen aan het luisteren waren. De hersenactiviteit in de slapende hersenen weerspiegelde meer de zinvolle zinnen dan het Jabberwocky. Belangrijk om weten is ook dat als het Jabberwocky alleen zou worden afgespeeld, de hersenen dat zouden weerspiegelen. De studie toonde dus aan dat wanneer onze hersenen worden gepresenteerd met twee opties, ze de voorkeur geven aan de taal die logisch is.

Betekent dit dat we ons bewust zijn van alles wat er in onze slaap tegen ons wordt gezegd? Het is en blijft een moeilijke vraag om te beantwoorden. Toekomstige studies zouden daar een diepere blik op kunnen werpen door mensen wakker te maken nadat ze de stemmen hebben gehoord, om zo te bekijken of ze zich er iets van herinneren. “De deelnemers aan deze studie herinnerden zich de zinnen die ze hadden gehoord tijdens hun slaap niet”, aldus Andrillon, “maar dat wil niet zeggen dat ze er zich niet van bewust waren, of ze niet begrepen, alleen dat ze het zich niet kunnen herinneren. Hetzelfde geldt trouwens voor dromen: het is niet omdat je je dromen niet herinnert, dat je niet droomt.”