Online trainingsprogramma zet de grootste luieriken onder ons aan het sporten

08 april 2020

15u48 1 Fit & Gezond Momenteel worden we overstelpt met heel wat corona-info, waaronder tips om thuis te blijven bewegen. Allemaal goed en wel, maar die zetel ziet er zó verleidelijk uit. Net als die zak chips, chocoladekoekjes en fles rosé. Om maar te zeggen: de motivatie is soms ver te zoeken. Een nieuw online programma wil de grootste luieriken onder ons een welgemikte schop onder de kont geven. Het goede nieuws: je moet slechts drie keer per week een kwartiertje sporten.

Het online programma werd op poten gezet door de trainingsstudio Trace uit Oost-Vlaanderen. Ze gaven het de toepasselijke naam ‘3/15/30 Challenge’. Want: je moet drie keer per week een kwartiertje sporten, en dat dertig dagen lang. “Met deze online trainingen kan je een heel mooie basis opbouwen. Door de lichte intensiteit van de oefeningen en de progressieve belasting zal je al na dertig dagen het verschil merken aan je lichaam”, zo vertelt Peter Duyck, personal trainer bij Trace.

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Is het dat ook? Toch niet, stelt Johan Roeykens, sportfysioloog bij S.P.O.R.T.S. aan het UZA. Hij vertelde eerder al dat blitztrainingen een prima idee zijn. We zijn namelijk op een punt gekomen dat elk beetje beweging telt, zeker nu we nog meer op ons gat zitten door de coronamaatregelen. “Net dat sedentaire leven is wat mensen ziek maakt, vandaar dat zulke blitztrainingen ideaal zijn: ze doorbreken lange periodes van inactiviteit”, zo legde hij eerder al uit aan NINA en Goed Gevoel.

“Dat geldt evengoed voor wie lange tijd inactief geweest is, met gewrichtsklachten kampt of voor ouderen zijn zulke bewegingsmomenten ideaal. Voor sommigen is het onmogelijk om een halfuur aan één stuk actief te zijn of te sporten, omdat de spieren of gewrichten op die manier te monotoon belast worden en er klachten of blessures ontstaan. Dan is het bijvoorbeeld beter om tien minuutjes te wandelen of een korte sessie krachtoefeningen te doen.”

Wie geïnteresseerd is, kan zich online inschrijven voor de ‘3/15/30 Challenge’. Extra pluspunt: het programma is volledig gratis.