Onderzoekers Yale: ook ‘derdehands rook’ is schadelijk

05 maart 2020

14u08

Bron: IPS 0 Fit & Gezond Zit je in één ruimte met iemand die kort geleden een sigaret gerookt heeft? Dan krijg je flink wat schadelijke stoffen binnen, zeggen onderzoekers van de gerenommeerde Amerikaanse universiteit Yale.

Rokers dragen schadelijke stoffen met zich mee in hun kleding en op hun lichaam. Die stoffen worden ook wel derdehands rook genoemd, en kunnen in grote hoeveelheden vrijkomen in omgevingen waar niet gerookt wordt. “Het idee dat je beschermd bent tegen de potentiële schadelijke gevolgen van sigarettenrook omdat je niet in aanraking komt met tweedehands rook, klopt niet,” zegt onderzoeksleider Drew Gentner.

Bioscoopzaal

De onderzoekers plaatsten meetapparatuur in een bioscoopzaal om gedurende een week de daar aanwezige gassen en deeltjes in kaart te brengen. Diverse instabiele stoffen die in tabaksrook zitten, stegen sterk op het moment dat een bepaald publiek de zaal binnenkwam.

De stijging was beperkt bij publiek dat kwam voor films die geschikt waren voor kinderen. Bij films die in de Verenigde Staten een R-rating kregen (17+), en dus waarschijnlijk meer mensen trekken die roken of die zijn blootgesteld aan rook, was een sterke stijging zichtbaar.

1 tot 10 sigaretten

De aangetroffen hoeveelheid schadelijke stoffen was aanzienlijk en vergelijkbaar met blootstelling aan 1 tot 10 sigaretten in een uur tijd, zeggen de onderzoekers. “De emissies en concentraties in de lucht piekten bij aankomst van het publiek en daalden na verloop van tijd. Maar de stoffen verdwenen niet volledig, ook niet na vertrek van het publiek.” Dit komt doordat de stoffen geabsorbeerd worden door de aanwezige materialen en oppervlakken. Nicotine bleek veruit het sterkst aanwezig.

De onderzoekers benadrukken dat het vermijden van bioscopen geen oplossing is om te ontkomen aan derdehands rook. De filmzaal waar de studie werd uitgevoerd, was een moderne en goed geventileerde ruimte. “In minder goed geventileerde ruimten, zoals openbaar vervoer, cafés, kantoren en huizen, zijn vermoedelijk nog veel hogere concentraties van deze stoffen te vinden.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

