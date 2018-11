Onderzoekers uit Gent stap dichter bij remedie tegen acute jeuk Margo Verhasselt

06 november 2018

14u38

06 november 2018

Goed nieuws voor de bijna 20% volwassenen die last hebben van een vervelende aanhoudende jeuk. Een team medische onderzoekers van de Universiteit Gent staat een stap dichter bij een behandeling van acute jeuk.

Het onderzoek opent perspectieven voor een betere behandeling van zowel chronische als acute jeuk. Die ervaren we als waarschuwing voor mogelijk gevaarlijke externe prikkels zoals insectenbeten, chemische stoffen of allergische reacties. Hoewel het nuttig is, eist pathologische jeuk ook een zware tol op de levenskwaliteit. Patiënten die last hebben van chronische jeuk, zeggen geregeld dat ze het er voor over hebben minder lang te leven, als ze in ruil daarvoor een effectieve behandeling kunnen krijgen. Maar in vergelijking met andere prikkels zoals pijn, is jeuk veel minder begrepen en onderzocht.

Aan de UGent doen wetenschappers daarom onderzoek naar hoe een jeukprikkel via het zenuwstelsel van de huid naar de hersenen gaat. Het eiwit Nav1.9 en het bijhorende (coderende) gen SCN11a spelen daarin een belangrijke rol. Een mutatie aan dat gen veroorzaakt zeer sterke jeuk. Wanneer het gen uitgeschakeld werd, neemt de jeuk af.

Op basis van deze nieuwe kennis kunnen geneesmiddelen ontwikkeld worden die jeuk kunnen verminderen zonder neveneffecten. Dit is zeer belangrijk voor mensen die lijden aan jeuk die niet behandeld kan worden met klassieke geneesmiddelen - wat meestal het geval is. Zo kan bijvoorbeeld ook de jeuk vermeden worden die opduikt als neveneffect van veelgebruikte middelen voor verdoving.