Onderzoekers stellen: “Suikerroes is vergelijkbaar met shot harddrugs” VW

20 januari 2020

10u47

Bron: Metro UK 1 Fit & Gezond Voel je na het eten van een donut alsof het suikergehalte in je bloed piekt, dan beeld je je geen dingen in. Suiker eten geeft je een ‘rush’, vergelijkbaar met het effect dat je krijgt na een shot harddrugs. Tenminste, dat suggereert een nieuwe studie.

Onderzoekers ontdekten dat slechts één dosis suiker het opioïdensysteem van de hersenen activeert, en langdurige consumptie van suiker veroorzaakt grote veranderingen in de afgifte van het gelukshormoon dopamine. Onderzoekers van de universiteit van Aarhus in Denemarken voedden tijdens de studie suikerwater aan een groep varkens, en onderzochten vervolgens hun hersenen gedurende een periode van twaalf dagen.

Hierdoor ontdekten ze dat suiker voor dramatische veranderingen zorgde in onze hersenen, vergelijkbaar met de effecten van het nemen van verslavende drugs. Een van de onderzoekers, dr. Michael Winterdahl zegt daarover: “De conclusie is duidelijk: suiker beïnvloedt het beloningscircuit van de hersenen, op een manier die vergelijkbaar is met wat we waarnemen bij een drugsverslaving. Na amper 12 dagen suikerinname konden we grote veranderingen zien in de dopamine- en opioïdesystemen van de hersenen. Dat laatste systeem, dat nauw in verband staat met gevoelens van welzijn en plezier, wordt al geactiveerd na de allereerste suikerinname.”

De invloed van suiker op het dopamine- en opioïdensysteem is zorgwekkend omdat dat zou kunnen betekenen dat suiker ervoor zorgt dat het natuurlijke beloningssysteem van onze hersenen in de war raakt. Ons beloningssysteem reageert namelijk alleen als we een betekenisvol of gelukkig moment beleven.

Problemen met de productie van dopamine in de hersenen werden eerder al in verband gebracht met depressie en de ziekte van Parkinson. “Het is tamelijk problematisch dat suiker al zo’n grote invloed heeft na amper twaalf dagen”, zegt dr. Winterdahl. “We zijn allemaal op zoek naar een dopaminerush en het bijhorende geluksgevoel. Als we merken dat suiker ons een grotere kick geeft dan bijvoorbeeld een echte betekenisvolle ervaring, is het geen wonder dat we daar sneller naar zullen teruggrijpen.”