Onderzoekers stap dichter bij universeel griepvaccin

24 oktober 2019

17u12

Hoewel er al vaccins op de markt zijn die griep helpen te voorkomen, zochten wetenschappers naar een manier om ze universeel te maken. Zo zouden artsen exact hetzelfde vaccin kunnen gebruiken ongeacht welk type virus circuleert op een bepaald tijdstip of een bepaalde plaats.

Een groep van onderzoekers van de Icahn School of Medicine in New York City heeft in samenwerking met enkele collega’s van andere instellingen een nieuwe manier van denken over virussen geïntroduceerd die enorme implicaties kan hebben voor de behandeling van gevaarlijke virussen. Hun nieuwe aanpak heeft alles te maken met hemagglutinine, een eiwit dat aangetroffen wordt op het oppervlak van griepvirussen. Door dat eiwit kan het virus zich vasthechten aan de gastheer waardoor er een infectie kan ontstaan.

Voor de studie gaven de onderzoekers 65 gezonde volwassenen een vaccin dat gebaseerd is op een bepaald eiwit “chimeric hemagglutin” (cHA) om te kijken of iemand antilichamen zou beginnen aan te maken die hen beschermt tegen de virussen.

Gelukkig voor de proefpersonen werden er wel degelijk antilichaampjes aangemaakt die niet alleen reageerden op het huidige circulerende humane influenzavirus, maar ook op subtypen als de vogelgriep.

De proefpersonen reageerden zo goed op het vaccin, dat de onderzoekers suggereren dat het krachtig genoeg is om mensen niet alleen te beschermen tegen bekende subtypes van het griepvirus, maar ook tegen virussen die nog niet bestaan.

“De resultaten geven aan dat we op weg zijn naar een universeel griepvaccin. Toch zijn dit nog maar tussentijdse resultaten. Eind 2019 is de studie afgerond en kunnen met meer zekerheid zeggen of we een stap dichter zijn”, besluit een van de hoofdonderzoekers professor Florian Krammer.