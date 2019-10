Onderzoek: vrouwen die op het platteland wonen komen later in menopauze mv

01 oktober 2019

14u09

Bron: daily mail 2 Fit & Gezond Vrouwen die op het platteland wonen zouden 16 maanden later in de menopauze komen dan dames die in de stad wonen, dat toont een nieuw onderzoek aan.

Op het platteland wonen, kan ervoor zorgen dat je een jaar later in de overgang komt dan normaal. Onderzoekers van de universiteit van Bergen in Noorwegen ontdekten dat wonen in een groene zone de ‘verandering’ 16 maanden kan uitstellen.

Het zou allemaal te maken hebben met stress. De studie baseert zich op data van bijna 2.000 vrouwen. De onderzoekers bekeken de link tussen wonen in een groene buurt en de menopauze. Een onderzoeksteam van over heel Europa, onder leiding van dokter Kai Triebner, bekeek de gezondheidsdossiers van 1.955 vrouwen over een periode van 20 jaar. Ze ontdekten dat vrouwen die binnen de 300 m van hun woning veel planten hadden, gemiddeld rond hun 51,7ste in hun overgang kwamen. Vrouwen die minder groen in hun omgeving hadden, kwamen bijna een anderhalf jaar vroeger in hun menopauze, op hun 50,3ste.

Triebner’s team wijst erop dat deze vroegere overgang te maken heeft met meer stress. “Stress bij mensen kan opgemeten worden via het hormoon cortisol, dat verminderd wordt in een groene zone.” De link tussen stress en vruchtbaarheid of de menopauze wordt daarnaast ook in de hand gehouden door hormonen in het lichaam. Wanneer we stress hebben, gaat ons lichaam meer cortisol produceren. Studies toonden al aan dat wanneer we veel cortisol in ons lichaam hebben, we minder estradiol (geslachtshormoon dat in de groep van oestrogenen valt) produceren waardoor een vrouw sneller in de menopauze kan komen.

Daar voegen de onderzoekers nog aan toe dat meer groen gelinkt wordt aan een kleinere kans op depressie, wat ook gelinkt wordt aan een menopauze krijgen op jongere leeftijd. Vervuiling had daarentegen een kleiner effect. Het team merkte op dat vrouwen op het platteland vaak ook rijker waren en daardoor een betere gezondheid hadden.