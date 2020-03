Onderzoek toont aan hoe een potje tafeltennis klachten van Parkinson kan verminderen

Parkinson is een ongeneeslijke ziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft. Recent onderzoek uit Japan toont aan dat een spelletje tafeltennis veelvoorkomende klachten als spierstijfheid en spraakproblemen kan verminderen.

Bij Parkinson ontstaat er in het brein een tekort aan dopamine. Deze stof zorgt ervoor dat hersencellen signalen kunnen doorgeven aan andere hersencellen waardoor we makkelijk bewegen, praten enzovoort. Is er echter te weinig dopamine, zoals bij Parkinson, dan worden al die elementaire vaardigheden plots minder vanzelfsprekend. Praten en bewegen gaat steeds lastiger, en ook het geheugen gaat achteruit. In België treft de ziekte naar schatting zo’n 35.000 mensen. Wereldwijd zijn dat er 4 miljoen.

Tafeltennis zou de ziekte afremmen omdat het de reflexen van patiënten aanscherpt en de hersenen stimuleert. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd door de Fukuoka Universiteit in Japan. Pingpong is een sociale activiteit met heel wat gezondheidsvoordelen: het verbetert de bloedcirculatie, het heeft een positief effect op de oog-handcoördinatie en bevordert de reflexen. Nog positief voor Parkinsonpatiënten: het houdt de hersenen scherp en stimuleert het evenwicht. “We wilden onderzoeken of mensen met deze ziekte voordeel halen uit een potje tafeltennis en of hun aantal symptomen verminderen”, vertelt dokter Ken-ichi Inoue.

De studie onderzocht patiënten met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar en een milde vorm van de aandoening. Voor de test bracht een nauwkeurige check-up de exacte symptomen van iedere deelnemer in kaart, vervolgens stonden er wekelijks rek-, en strekoefeningen en tafeltennis op het programma. Daarbij coachte een ervaren tafeltennisser de patiënten gedurende zes maanden.

Minder beven en stijfheid, meer beweging

Om de drie maanden evalueerden de wetenschappers de symptomen van de patiënten opnieuw. Daaruit bleek dat ze zowel na drie als na zes maanden al aanzienlijke verbeteringen ervoeren, met name op het vlak van spreken, schrijven, lopen, opstaan en aankleden. Aan het begin van het onderzoek hadden ze nog gemiddeld twee of meer pogingen nodig om uit bed te komen. Aan het einde was dat er slechts één. Daarnaast reduceerden de trainingen stijfheid en beven, en hielpen ze de patiënten sneller bewegen. Hoewel deze studie kleinschalig is, zijn de resultaten bemoedigend. De wetenschappers plannen groter onderzoek om de bevindingen kracht bij te zetten.