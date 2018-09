Onderzoek toont aan: dit dieet vermindert je kans op depressie Nele Annemans

26 september 2018

17u11

Bron: Metro UK, The Guardian 0 Fit & Gezond Voedingsdeskundigen zijn het al jaren eens over de voordelen van een mediterraans dieet en uit nieuw onderzoek blijkt nu dat er nog een reden is om meer groenten, vis en noten op het menu te zetten, en minder vet- en suikerrijke voeding te eten. Het zou namelijk je risico op depressie met een derde verminderen.

Een mediterraans dieet met veel groenten, fruit, granen, vis, noten en olijfolie wordt al jaren geprezen in de gezondheidssector. Zo zou het niet alleen je risico op type 2 diabetes en een hoge bloeddruk verkleinen, maar ook gezond zijn voor je hart. En nu blijkt uit een nieuwe overzichtsstudie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Molecular Psychiatry dat een mediterraans eetpatroon ook een positief effect kan hebben op je stemming.

Mensen die zich aan zo'n dieet houden, zouden immers 33% minder kans hebben om gedurende de volgende 8 tot 12 jaar een depressie te ontwikkelen dan mensen bij wie hun eetpatroon helemaal niet op dat van het mediterrane lijkt. Daarnaast vonden de onderzoekers dat een dieet met weinig verzadigd vet, suiker en bewerkte voedingsmiddelen ook je risico op depressie al met 24% verlaagt. "Deze studie bewijst dat er een verband bestaat tussen wat je eet en je geestelijke gezondheid", aldus hoofdauteur van het onderzoek dokter Camille Lassale. "Want hoewel er veel andere factoren meespelen bij het ontwikkelen van een depressie, zien we een duidelijk patroon dat een gezond, plantaardig en ontstekingsremmend dieet kan helpen om de ziekte te voorkomen."

Een dieet met veel vet en suiker of bewerkte voedingsmiddelen, verhoogt volgens hem dan weer het risico op depressie. "Ongezonde voedingsmiddelen leiden niet alleen tot ontstekingen in je darmen, maar in je hele lichaam, en dus ook in je hersenen. In dat opzicht kan je een ongezond voedingspatroon vergelijken met het effect van roken, vervuiling, obesitas en te weinig lichaamsbeweging", aldus Lassale. "Er gaan bovendien steeds meer stemmen op dat mentale gezondheidsproblemen gelinkt kunnen worden aan je darmgezondheid en dat je met het juiste dieet je darmflora weer in balans kan brengen."

Maar voordat je nu je hele koelkast reorganiseert, is het belangrijk om te weten dat hoewel dit onderzoek aantoont dat er link is tussen depressie en voeding, het niet sluitend is. Meer onderzoek is nodig om definitief aanbevelingen te doen over welke soort voeding je risico nu echt verlaagt. Het mediterraans dieet kan bovendien alleen maar het risico verlagen en niet helemaal voorkomen. Als je worstelt met je mentale gezondheid, raadpleeg je dus nog altijd beter eerst je arts.