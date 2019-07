Onderzoek: menstruatiecups kunnen armoede en tamponziekte tegengaan (& wij hebben hem getest!) Margo Verhasselt

18 juli 2019

09u08

Bron: The Independent, eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Menstruatiecupjes zijn even veilig en effectief als tampons en maandverbanden en zijn een goede manier om geld te besparen én het milieu een handje te helpen, dat toont nieuw onderzoek aan.

Voor de leken: een menstruatiecup is een soort bekertje dat je inwendig draagt en dat al je menstruatiebloed opvangt. Omdat de beker gemaakt is uit niet-giftige en flexibele materialen kan bijna iedere vrouw hem gebruiken. Daarnaast zijn ze ook ecologisch. Een exemplaar kan je kopen voor ongeveer € 15. Duurder dan een doos tampons, maar je kan het wel 10 jaar gebruiken. En alsof dat allemaal niet genoeg is, zouden ze er ook voor zorgen dat je minder last hebt van krampen.

De cups kwamen al vaker in het nieuws omdat ze zouden gelinkt worden aan het toxischeshocksyndroom of in de volksmond: de tamponziekte. Je krijgt het onder meer door een tampon te lang te laten zitten of te grote tampons te gebruiken, en in het allerergste geval kan het dodelijk zijn. Het overkomt nochtans de beste dames: tijdens een plaspauze op een hectische dag ontdekken dat die tampon al net iets te lang op zijn plek zit dan goed voor ons is. Lang werd gedacht dat de cupjes ons dus ook goed ziek kunnen maken. Maar nu werden meer dan 40 studies verzameld en werd aangetoond dat dat niet het geval is.

Menstruatiecups zijn de laatste jaren steeds populairder geworden nadat bekend werd hoeveel afval tampons en maandverbanden jaarlijks produceren. Daarnaast zijn ze ook goedkoper. Ze zijn weliswaar wat duurder in aankoop, maar een menstruatiecup gaat gemakkelijk zo'n 5 tot zelfs 10 jaar mee.

Geen onderzoek

De laatste nieuwe ondervindingen door de Liverpool School of Tropical Medicine toonde aan dat de cups armoede en hygiënische problemen kunnen tegengaan in verschillende landen. “Ondanks het feit dat er miljoenen vrouwen jaarlijks zo'n 65 dagen menstrueren, zijn er amper goede studies die sanitaire producten vergelijken”, stelt professor Penelope Phillips-Howard, auteur van de studie. Om dit probleem aan te pakken, namen ze zelf 43 studies onder de loep en een ongepubliceerd werk waaraan 3.319 deelnemers wereldwijd deelnamen.

Een van de grootste bevindingen was dat studies uit Europa, Noord-Amerika en Afrika aantoonden dat vrouwen en meisjes weinig tot geen risico liepen tot infecties wanneer ze een cupje gebruikten. Al kunnen risico’s niet volledig uitgesloten worden aangezien er weinig informatie is over hoe vaak de cups gebruikt worden.

Het onderzoek toonde aan dat 70% van de vrouwen tevreden was met hun menstruatiecup en die dan ook wou blijven gebruiken eens ze hem gewoon waren, al gaven ze wel aan dat er te weinig informatie over gedeeld wordt. Amper 11 tot 33% van de vrouwen in hoge inkomenslanden waren op de hoogte over het bestaan van de menstruatiecup. “Ons onderzoek toont aan dat de cups een goede en veilige optie kunnen zijn voor menstruele hygiëne bij zowel een hoog als laag inkomen”, schrijven de auteurs in hun studie.

De test

Hoe raar het ook mag klinken, vrouwen schreeuwen van de daken dat het écht werkt. Voor de sceptici onder ons, nam ik dan ook de proef op de som.

Over maandverbanden en tampons kan je me niet meer veel bijleren. Net zoals de meeste vrouwen doe ik er elke maand een beroep op. De laatste jaren deed de menstruatiecup zijn intrede in de wereld van tampax en o.b. Steeds meer vrouwen gebruiken hem en de meesten onder hen kunnen zich geen leven meer zonder voorstellen.

Een menstruatiecup heeft oneindig veel voordelen. Omdat de beker gemaakt is uit niet-giftige en flexibele materialen kan bijna iedere vrouw hem gebruiken. Daarnaast zijn ze ook ecologisch. Een exemplaar kan je kopen voor ongeveer dertig euro. Duurder dan een doos tampons, maar je kan het wel 10 jaar gebruiken. En alsof dat allemaal niet genoeg is, zouden ze er ook voor zorgen dat je minder last hebt van krampen.

Verschillende maten

Een eerste verrassing: wanneer je een menstruatiecup koopt, moet je rekening houden met de maat. Toen ik mijn cup toegestuurd kreeg was ik eerlijk gezegd in shock, ‘is dat écht zo groot?’ en ‘dat gaat daar toch nooit in passen’ waren mijn eerste uitspraken, tot groot jolijt van mijn collega’s.

Zondag was het dan zover. Mijn maandelijks cadeautje was toegekomen. Voor je een menstruatiecup gebruikt, wordt aangeraden deze eerst te koken of te laten weken in een reinigend middel. Ik koos voor de eerste optie. Daar stond ik dan op zondagochtend mijn menstruatiecup te koken in plaats van het gebruikelijke eitje.

Het echte werk

Daarna begon het echte werk. Je moet het cupje plooien alvorens je het inbrengt. Misschien is het omdat ik een ongelooflijke grote kluns ben, maar het inbrengen van mijn cupje verliep alles behalve makkelijk. Er wordt aangeraden om op je hurken te zitten en je helemaal te ontspannen. Jammer genoeg ben ik geen turnster en was op mijn hurken zitten en tegelijkertijd ontspannen niet zo eenvoudig, met als gevolg dat het inbrengen enorm pijnlijk was. Na 15 minuten proberen en drie keer bijna opgeven, is het mij dan toch gelukt. En dan is het ergste voorbij, want eens het cupje op de goede plaats zat, voelde ik er amper nog iets van. Of dat dacht ik toch.

Na een uurtje kwam de cup terug in mijn gedachten. Bij een tampon weet ik precies hoe lang hij mag blijven zitten voor ik hem moet vervangen, maar bij dit, not so much. Normaal gezien kan je het bekertje 4 tot 8 uur gebruiken voor je het moet verversen. Drie uur later kon ik mezelf niet meer tegenhouden. Na heel wat gesukkel om de cup eruit te krijgen - bijna langer dan het inbrengen - en de angst dat het voor altijd vast zou komen te zitten, merkte ik dat het bekertje nog niet eens voor een derde vol zat. Dus al die ellende was voor niets.

Kleine wasjes, grote wasjes

Ook het bekertje reinigen was niet bepaald een prettig klusje. Hoe je daaraan begint in een openbaar toilet, blijft voor mij een raadsel. Ik heb het nog een dag volgehouden om het cupje te gebruiken, maar heb dan maar besloten dat het niets voor mij is. Het was me net iets té veel moeite en mijn innerlijke mysofoob kan niet leven met de gedachte om het cupje op openbare plaatsen enkel met papier te kuisen.

Al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik op dat vlak echt wel een vreemde eend in de bijt blijk te zijn. Reacties op de menstruatiecup zijn over het algemeen zeer positief. Lezeres Ellen deelt haar ervaring:

“Veel minder gedoe, veel minder zorgen”

“Ik gebruik nu al meer dan 2 jaar een menstruatiecup, en ik zou niets anders meer willen! Buiten het feit dat ik veel minder afval produceer (geen bergen tampons en maandverband) en er goedkoper vanaf ben (1 keer om de 10 jaar een cup versus duizend verpakkingen maandverband) is het ook heel gebruiksvriendelijk. Oké, in het begin was het nogal een gepruts om het in te brengen, maar dat probleem had ik ook met tampons. En daarna was ik er snel mee weg, oefening baart kunst!

Ik heb geen last van lekken (zoals bij tampons) en het is veel minder rommelig dan zo’n bloederig maandverband... Ik vergeet al snel dat het er zit en moet het maar 2 keer per dag vervangen. Veel minder gedoe, veel minder zorgen, ik kan het niet meer missen.”

Zelf eentje aanschaffen? Meer informatie vind je hier.