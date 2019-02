Onderzoek bewijst: een geslaagd dieet begint bij veel beweging Valérie Wauters

10 februari 2019

13u01

Fit & Gezond Gezond worden is een hele onderneming. Actief bezig zijn, beter eten, meer slapen en veel drinken zijn allen factoren die bepalend zijn voor het behouden van een gezonde levensstijl. Maar waar begin je als eigenlijk niet zo gezond bezig was?

Volgens onderzoek, gepubliceerd in International Journal of Obesity’ is vooral sporten de factor die een verandering van levensstijl teweeg kan brengen. “Het is moeilijk om te beginnen diëten”, aldus Molly Bray, één van de auteurs van de studie. “De meeste mensen krijgen vanaf het begin al het gevoel dat ze zichzelf dingen moeten ontzeggen. Daarom raad ik ook aan om in plaats van te beginnen met iets weg te nemen, te starten met het toevoegen van een bepaalde factor. In dit geval: fysieke activiteit. De daaropvolgende veranderingen in je levensstijl kunnen dan ook een invloed hebben op de manier waarop je eet.”

Voor het onderzoek rekruteerden onderzoekers meer dan 2500 studenten die zeiden dat ze minder dan 30 minuten per week spendeerden aan sport en geen dieet volgden. De studenten kregen vervolgens een 15-wekenplan met aerobicsoefeningen, dat ze drie keer per week gedurende 30 tot 60 minuten moesten volgen. Elke persoon werd daarnaast ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen over zijn of haar eetgewoontes, zowel aan het begin als het einde van het onderzoek. Verder werd hen niet gevraagd om iets aan hun eetgewoontes te veranderen.

Maar, wat bleek? Velen onder hen deden dat toch. Ongeveer 2000 proefpersonen hielden zich uiteindelijk aan het trainingsschema. Een groot deel onder hen ging plots ook gezonder eten, zonder dat hen dat expliciet gevraagd werd. Hoe meer -en krachtiger- een persoon trainde, hoe meer zijn of haar dieet de neiging had om te verbeteren, vonden de onderzoekers.

Een langere trainingsduur ging daarnaast gepaard met een afname van de voorkeur voor voedingsmiddelen die typisch zijn voor een standaard westers dieet, zoals rood vlees, gefrituurd voedsel en vette snacks. Ook werd trainen aan een hoge intensiteit geassocieerd met een toename van de voorkeur voor gezond voedsel.

Volgens Bray beslissen we niet altijd bewust om gezonder te gaan leven. Volgens haar wordt onze hersenfunctie op een positieve manier aangetast door sporten. Dit kan meteen ook de reden zijn waarom we de drang krijgen om gezonder te eten wanneer we meer sporten.

“Ik denk echt dat sporten de neurale verwerking in je hersenen verandert”, zegt Bray. “De stimulatie die je hersenen krijgen van een work-out aan hoge intensiteit verandert heel wat dingen in je hoofd en lichaam. Inclusief wat je al dan niet wil eten. Denk er trouwens maar eens over na: beginnen met de mindset dat je iets -sport in dit geval- toevoegt aan je dag is toch veel leuker dan het idee dat je iets -voedsel- wegneemt.”