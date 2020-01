Om af te vallen is je hormoonsysteem cruciaal: wat kun je doen?

Elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose ‘diabetes’. Naar schatting 500.000 Vlamingen leven met diabetes (type 1 of type 2). Vroeger heette dat ouderdomssuiker, tegenwoordig hebben zelfs jongeren de aandoening. Nederlands huisarts Jacqui van Kemenade, gespecialiseerd in diabetes, merkt dat haar patiënten haar adviezen pas volgen nadat ze goed zijn geïnformeerd. In een consult van tien minuten is daar vaak geen ruimte voor. Dus stuurt ze mensen die kampen met overgewicht of een chronische ziekte uitgebreide mails met uitleg: wat betekent dat precies, een gezonde leefstijl? Zo ontstond haar boek Leefstijl op recept, waarin ze de werking uitlegt van belangrijke hormonen in het lichaam die ons gewicht en onze gezondheid beïnvloeden.

Wat wilt u mensen met overgewicht meegeven?

“Dat je zelf veel aan je aandoening kunt doen. En dat het niet alleen een kwestie is van minder eten. Zo maakt het bijvoorbeeld veel uit wát je eet. Is dat vooral bewerkte voeding uit de supermarkt? Daarin zitten minder vezels, en extra zout en suiker om het lekkerder en langer houdbaar te maken. Voeding heeft effect op je hormoonsysteem, vooral op de chemische boodschapperstofjes die zorgen dat je lichaam energie opneemt uit voedsel, en verantwoordelijk zijn voor vetopslag en het gevoel van verzadiging.’’



Hoe werkt dat?

“Eet je veel suikers of snelle koolhydraten, dan maakt de alvleesklier continu het hormoon insuline aan om die suikers aan je lichaamscellen aan te bieden. Alles wat de cellen niet verbruiken, wordt vooral opgeslagen als vet rond de buik. Insuline activeert een soort vetvangers die met name op de celwanden van het buikvet zitten.’’



Verklaart dat waarom zoveel mensen afstevenen op diabetes type 2?

“Deels. Want niet alleen voeding, ook hoeveel je beweegt, slaapt en herstelt van stress heeft invloed op de productie van insuline en de stresshormonen cortisol en adrenaline, en daarmee op je gewicht. Stel, je ervaart dagelijks stress. Dan zorgt een verhoogd niveau cortisol ervoor dat er suiker vrijkomt uit de lever. Verbruik je die suikers niet, dan blijven ze in je bloed zitten. En zo blijven ze de aanmaak van insuline stimuleren en die zorgt weer voor vetopslag.

Iets vergelijkbaars gebeurt wanneer je structureel te weinig slaapt: je slaaptekort stimuleert de aanmaak van dezelfde stresshormonen. Je bloed wordt ‘ongecoördineerder’ door je vaten gejaagd. Cortisol knijpt ook nog eens je bloedvaten dicht. Met als gevolg dat je een hoge bloeddruk en een suikerpiek in je bloed krijgt. Zo ondermijnt stress het lichaam van binnenuit.’’

Er bestaan toch pillen tegen hoge bloeddruk? En diabetici kunnen toch insuline spuiten?

“De meeste middelen bestrijden alleen symptomen, ze lossen het onderliggende probleem niet op. De komst van antibiotica, waardoor bacteriële ontstekingen niet langer dodelijk hoefden te zijn, was natuurlijk geweldig. Maar door het gebruik van medicijnen zijn we belangrijke kennis over de invloed van leefstijl uit het oog verloren. Ziektes worden tegenwoordig ‘behandeld’ door de juiste medicijnen erbij te zoeken. Mensen die insuline gebruiken bij diabetes type 2 hebben steeds hogere doseringen nodig. Het risico op grote complicaties, zoals een hartaanval of beroerte, vermindert niet. En pillen tegen hoge bloeddruk veranderen niets aan een slaaptekort en de ontregelde hoeveelheden cortisol in je lichaam.



Er is een cultuurverandering nodig om mensen bewust te maken hoe behalve medicatie ook leefstijladvies gericht kan worden ingezet. Helaas leerden wij artsen tot voor kort veel te weinig over leefstijl. Sterker nog: de studie geneeskunde heette nog niet zo lang geleden ‘medicijnen’! Leefstijladvies in de spreekkamer vergt meer aandacht en tijd, daarin hebben we nog een lange weg te gaan.’’



Dus om af te vallen, om gezond te leven, moet je meer doen dan op je voeding letten?

“Het gaat er niet alleen om wat je eet, maar ook wat er in je lichaam met dat eten gebeurt. Een doosje amandelen bevat 160 calorieën, maar we nemen daarvan maar 129 calorieën op. De rest komt onverteerd in de ontlasting terecht. 160 calorieën in koekjes worden volledig door ons lichaam opgenomen. Eet je een sinaasappel, dan worden de suikers daaruit dankzij de vezels geleidelijk afgegeven aan het bloed. Maar drink je een glas sap, dan zijn alle vezels eruit gehaald en krijg je de suikers van vier sinaasappels in een halve minuut binnen.

Je darm- en verzadigingshormonen reageren daar heel anders op.

Alleen kijken hoeveel koolhydraten, eiwitten en vetten voeding bevat, is veel te kort door de bocht. In gebieden waar mensen gemiddeld gezien het oudst worden, de zogeheten Blue Zones, eten sommigen meer vetten, en anderen meer koolhydraten. Dat kan allebei gezond zijn. Het mediterrane dieet, geroemd om zijn gezonde eigenschappen, omvat veel meer dan een visie op alleen maar voeding. Dat vergeten we weleens. De mensen daar leven in slaperige stadjes aan de kust of in de bergen, waar voedingsmiddelen niet altijd makkelijk verkrijgbaar zijn, waar je dagelijks de heuvel op en af moet lopen en waar de gemeenschapszin groot is. Het is een way of life die hen gezond houdt.’’

Wat kunnen wij doen?

“Zie je gewicht niet alleen als het gevolg van de calorieën die je eet. Wat richten die calorieën aan in ons overhaaste lichaam? Daar zou je naar moeten kijken. Zorg dat je niet constant stresshormonen aanmaakt in je bijnieren, dat je niet non-stop insuline produceert in je alvleesklier. Je kunt de insuline-aanmaak matigen door allereerst zoveel mogelijk vers en onbewerkt voedsel te eten, met weinig snelle suikers en veel gezonde vetten en eiwitten. Koolhydraten zijn prima, zolang ze complex zijn, zoals in groente. Snack niet constant, blijf de hele dag in beweging, en zorg voor spieropbouw, want dat houdt je stofwisseling op gang. En, heel belangrijk; zorg voor voldoende slaap. Je redt het niet in een gespannen lijf met chronisch slaaptekort.’’