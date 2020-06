Olé olie: van puistjes tot droge plekjes, deze oliën zijn het best voor jouw huid Sophie Vereycken

28 juni 2020

13u59 2 Fit & Gezond Vroeger was het al serum wat de klok sloeg, niet veel later volgden de essences en ampoules. En nu die in onze badkamer staan, heerst er een oliemonopolie in beautyland. Maar welke van die beauty oils zijn nu écht de moeite waard?

Als we één categorie links mogen laten liggen, dan zijn het de essentiële oliën wel, drukt de Amerikaanse skincare-experte Paula Begoun ons op het hart. “Aromatische oliën zijn irriterend voor de huid en doen meer kwaad dan goed. Maar er zijn ook niet-geparfumeerde oliën, vaak afkomstig van planten, die roodheid verminderen en gevoeligheid kalmeren en de huid intens voeden”, aldus de skincare-experte. “In hun pure vorm kan je ze als een kuur of plaatselijk gebruiken, maar je vindt ze ook vaak in serums en crèmes, of je kan zelf een druppeltje toevoegen aan je gewoonlijke dag- of nachtcrème.” Maar welke is nu het best voor wie?

Voor dehydratatie: squaleen en squalaan

In het kort: antioxidant die vocht vasthoudt

Squaleen is een vetachtig stofje dat we van nature in onze huid hebben en dat ons beschermt tegen zonneschade. Er is maar één probleem: squaleen is niet erg stabiel en verliest in cosmetica daarom snel zijn werking. Daarom wordt het vaak bewerkt tot squalaan: het stabielere broertje van squaleen. Beide zijn antioxidanten en uitstekende moisturizers. Daarnaast zijn ze een kei in het vasthouden van vocht, waardoor ze helpen bij droogtelijntjes en schrale plekjes.

1. The Inkey List, Squalane Oil, 9,95 euro bij Feelunique

2. Indeed Labs, Squalane Facial Oil, 29,89 euro bij Douglas

3. The Ordinary, 100% Plant-Derived Squalane, 7,95 euro bij De Bijenkorf

Voor de rijpe huid: druivenpitolie

In het kort: voedt de huid en vermindert pigmentatie

Druivenpitolie is niet-comedogeen, wat wil zeggen dat het de poriën niet verstopt. Het is een luchtige olie die snel intrekt, en daardoor uitermate geschikt is alle huidtypes, inclusief de vette huid. Druivenpitten bevatten polyfenolen: krachtige antioxidanten die onze huid beschermen tegen zonneschade en pigmentatie, zonnevlekjes en fijne lijntjes helpen verminderen.

1. Gorgias London, Complete Night Repair Facial Oil Transformation Oil, 35 euro bij Blooms & Blossoms

2. Caudalie, Vineactiv Ontgiftende Nachtolie, 37 euro bij Caudalie

3. Apivita, Wine Elixir Replenishing Firming Face Oil, 42,90 euro bij Farmaline

Voor meer éclat: rozenbottelolie

In het kort: egaliseert de teint

Rozenbottelolie – ook wel: rosehip oil – beleeft momenteel zijn 15 minutes of fame in de beautywereld. Niet zo gek, want de olie zit boordevol antioxidanten en vetzuren die de cellen activeren en de aanmaak van collageen en elastine stimuleren. Daarnaast is het rijk aan vitamine C, wat bekendstaat omwille van zijn ophelderende eigenschappen.

1. A’kin, Weightless Rosehip Oil Gezichtsolie, 39,14 euro bij Douglas

2. Pai, Rosehip Bioregenerate Oil, 15,95 euro bij Zalando

3. Grown Alchemist, Pure Rosehip Oil, 72 euro bij Bio’tylab

Voor een vette huid: jojoba-olie

In het kort: hydrateert en normaliseert talgproductie

Wist je dat jojoba olie technisch gezien geen olie is? Het lijkt op een olie, maar vanuit een wetenschappelijk standpunt heeft het een andere samenstelling. Het is een vloeibare was, waardoor het veel minder vet aanvoelt en een langere houdbaarheid heeft. Bovendien lijkt het opvallend hard op de oliën die onze huid van nature produceert. Daardoor is het een kei in het verzorgen en hydrateren van de huid zonder de poriën te verstoppen en acne of puistjes te verergeren.

1. Dermalogica, Retinol Clearing Oil, 89 euro bij Dermalogica

2. Typology, Botanical Oil Organic Jojoba, 9,90 euro bij Typology

3. Herbivore, Lapis Balancing Facial Oil, 24,32 euro bij Cultbeauty