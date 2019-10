Oktober is borstkankermaand: zo controleer je stap voor stap je eigen borsten Margo Verhasselt

10 oktober 2019

08u54

Bron: Think Pink 4 Fit & Gezond Oktober is borstkankermaand. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Elke dag krijgen 29 vrouwen de diagnose en overlijden er 6 aan de ziekte. In totaal zijn er ongeveer 100.000 borstkankerpatiënten in ons land. Zelf je borst controleren is een kleine moeite en dus erg belangrijk. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? We helpen een handje.

Zo'n borstonderzoek bij jezelf doen, hoe begin je daar nu aan? Wel, dat kan zowel staand, zittend als liggend. Wat wel belangrijk is, is dat je je borsten zo nu en dan ook goed bekijkt. Ga dus af en toe eens voor de spiegel staan en bekijk je boezem nauwkeurig. Zijn er veranderingen in grootte of vorm, aan de huid of aan de tepel? Beweeg je handen geleidelijk naar omhoog en kijk dan opnieuw of je veranderingen ziet.

Tijd voor het echte onderzoek. Een handige tip? Probeer je borst als een klok te bekijken: verdeel hem tijdens het voelen in een cirkel met twaalf gelijke stukken. Plaats je linkerhand ongeveer 5 centimeter onder het rechtersleutelbeen en plaats je rechterhand in de nek. Maak vervolgens met drie of vier vingertoppen van je linkerhand draaiende bewegingen met een lichte druk van de buitenkant van de borst naar de tepel. Herhaal dit bij alle stukken. Vergeet ook de uitloper van het borstweefsel richting de oksel niet op dezelfde manier te onderzoeken.

Hierna zijn de oksels aan de beurt. Die kunnen we verdelen in drie gebieden: achter de grote borstspier, tussen de grote borstspier en voor de brede rugspier. Onderzoek die gebieden met dezelfde draaiende bewegingen. Trek vervolgens de tepel iets van je lichaam af om na te gaan of de tepel makkelijk meebeweegt. Voer het onderzoek ook uit aan de andere borst.

Hoe weet je of je borstkanker hebt?

Ken je lijf, ken je borsten. Neem je borsten geregeld eens vast om te weten hoe ze aanvoelen en bekijk ze ook. Je kan pas weten of er iets niet klopt, als je ook weet hoe het er normaal hoort uit te zien. Bij de meeste vrouwen voelt de huid wat hobbelig aan, dat komt door het klierweefsel in de borsten. Hou daarnaast in je achterhoofd dat je menstruatiecyclus een invloed kan hebben op je borsten. Veranderingen kunnen vaak onschuldig zijn.

Moet je je boezem op een vaste dag in de maand controleren? Neen. Dat kan zelfs een vals gevoel van veiligheid geven. Wat wel belangrijk is, is om alert te blijven. Bekijk je borsten eens wanneer je de douche uitstapt en probeer veranderingen zo snel mogelijk op te merken.

Dokter Philippe Van Trappen (gynaecoloog-oncoloog in AZ Sint-Jan Brugge): “Het overgrote deel van de borstkankers die wij zien, werd door vrouwen zelf ontdekt. Borstonderzoek voer je het best niet uit tijdens de menstruatie omdat je borsten dan zijn opgezet, zelfs tien tot veertien dagen daarna. In het begin zie en voel je van alles, maar als je het regelmatig doet, merk je als vanzelf wat normaal is en wat niet. Het is belangrijk om je borsten te kennen.”

Alarmbel?

Een knobbeltje dat geen pijn doet of een zwelling die wat harder aanvoelt, is vaak een aanwijzing voor borstkanker. Veel vrouwen redeneren: ik heb geen pijn, ik voel me goed, dus er zal wel niks aan de hand zijn. Het kan dat je pijn hebt, maar toch is dat zelden een vroegtijdig teken van borstkanker. Als je borsten anders aanvoelen of er anders uitzien dan je gewend bent, en je ziet of voelt een van de volgende symptomen, dan is het verstandig om direct je (huis)arts te raadplegen. Ook al werd eerder al een normale mammografie uitgevoerd.

Mogelijke symptomen zijn:

· een knobbeltje of zwelling in de borst;

· een knobbeltje of zwelling onder de oksel;

· schilfering en roodheid van de tepel, of een tepel die opeens ingetrokken is;

· een kuiltje of intrekking in het borstoppervlak;

· vocht uit de tepel (bloederig, waterig, groen van kleur of melkachtig);

· ontstoken, rode, warm aanvoelende borst;

· een slecht genezend plekje of wondje;

· pijn in de borst, een anders aanvoelende plek;

· sinaasappelhuid op je borst.

