Oh wee decolleté: moet je nu juist wel of geen bh dragen?

Fit & Gezond Steek je handen in de lucht als je je haren wassen uitstelt, geen make-up meer draagt en amper nog weet wat een beha is. De quarantaine zorgt voor een stevige opschudding in onze dagelijkse routine: we gaan niet meer naar ons werk, komen minder buiten en kleden ons minder op. Dames laten ook één kledingstuk opvallend vaker in de kast liggen, hun bh. Maar is dat ook gezond? Experts leggen uit.

Je mag je handen ondertussen weer naar omlaag doen. Genoeg gesport voor vandaag. We komen terzake. To wear a bra or to not wear a bra, that’s the question. Waar we vroeger met een gelukzalige ‘ahh’ onze beha na een lange werkdag voor de televisie uittrokken, wordt dat kleine geluk ons nu ook afgenomen. Want ja. We zitten bijna met z'n allen te telewerken en staan dus ‘s ochtends voor het dilemma: trek ik een beha aan die past bij mijn gloednieuwe ultratrendy joggingbroek of niet? En als we dat niet doen, is dat dan nefast voor onze geliefde boezem?

Een van de weinigen die zich verdiept heeft in dit onderwerp, is de Fransman Jean-Denis Rouillon. Hij hield vijftien jaar lang meer dan 300 vrouwen in de gaten. Achteraf merkte hij op dat de borsten van bh-loze vrouwen jaarlijks zo’n 7 millimeter minder waren gaan hangen in vergelijking met de borsten die elke dag de ondersteuning van een bh kregen. Omdat er amper 300 dames onderzocht werden, is het moeilijk om grote uitspraken te doen. Rouillon vermoedt dat het ondergoed de aangroei van natuurlijk borstweefsel tegengaat, waardoor onze voorgevel gaat hangen.

Andere wetenschappers zijn het daar niet helemaal mee eens. Dokter Glenn Vergauwen, Obstetrics-Gynaecology Resident aan het UZ Gent legt uit: “Wetenschappelijk kwam er flink wat commentaar op deze studie. Dit was denk ik vooral een steekproef bij een jonge populatie vrouwen. Deze studie mag dan ook absoluut niet veralgemeend worden of als sterk wetenschappelijke evidentie worden beschouwd. De borst bestaat naast klierweefsel ook onder andere uit bindweefsel en uiteraard de bovenliggende huid. Bindweefselsterke en huidelasticiteit zijn veel meer onderhevig aan veranderingen in het leven (ouder worden, zwangerschap, borstvoeding, ...) dan dat het dragen van een beha hier impact op kan hebben.”

Coördinator van de borstkliniek van UZ Gent, professor dokter Rudy Van den Broecke sluit zich daarbij aan: “Er is helemaal geen gezondheidsrisico verbonden aan het niet dragen van een beha. Vrouwen mogen gerust die van hen links laten liggen, zowel thuis als op verplaatsing. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat wanneer je een grotere cupmaat hebt, je de nadelen van de zwaartekracht eerder zal ondervinden.”

Wanneer draag je beter wél een bh?

“Beha’s en dan met name sportbeha’s kunnen uiteraard wel nuttig zijn tijdens sportactiviteiten”, legt Vergauwen uit. “De extra steun door deze specifieke beha’s maakt dat de borst steviger ondersteund wordt en dus heeft de vrouw minder kans op pijn door schokkende bewegingen.”