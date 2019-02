Plantaardig eten Gesponsorde inhoud Oeps, Valentijn vergeten? Maak het dit weekend goed met een romantisch ontbijtje op bed Aangeboden door Alpro

15 februari 2019

08u00 0 Fit & Gezond Valentijn vergeten of geen tijd gehad om het te vieren? Maak het dit weekend dan goed met een heerlijk ontbijtje op bed. Want niets zegt ‘ik zie je graag’ zoals een zelfbereid bordje verwennerij. Wil je echt verrassend uit de hoek komen? Kies dan voor een plantaardige twist. Laat je inspireren door deze heerlijke receptjes.

Haverpannenkoekjes (2p)

Pancakes & pajamas, beter dan dat wordt het niet ‘s weekends. Met dit recept bak je een stel liefdevolle pannenkoekjes.



Dit heb je nodig:

● 60 gr bloem

● 70 gr havermout

● 1 eetlepel witte suiker

● 1,5 theelepel bakpoeder

● halve theelepel zout

● 170 ml Alpro Haverdrink

● 1 theelepel vanille-extract

● 2 eetlepels Alpro soya Bakken & Braden

● 1 ei

Zo maak je het:

1. Doe de bloem, havermout, suiker, bakpoeder, zout, Alpro Haverdrink, vanille en ei in een keukenrobot en mix tot een glad geheel.

2. Verhit een grote pan op matig tot hoog vuur met Alpro soya Bakken & Braden.

3. Schep een beetje van het beslag in de grote pan.

4. Bak tot beide kanten goudbruin zijn en serveer de pannenkoekjes warm. Heerlijk!

Roze smoothie met haver (2p)

Pittig en zoet tegelijk, that’s how we like it.

Dit heb je nodig:

● 200 ml Alpro Haverdrink Original

● 50 g frambozen

● 30 g roze pompelmoes

● 50 g banaan

● 4 g gember

Zo maak je het:

1. Schil de pompelmoes, de banaan en de gember.

2. Snijd het fruit in stukjes.

3. Doe alle ingrediënten in de blender en voeg Alpro Haverdrink toe.

4. Mix het geheel en schenk het in een glas.

Amandelwentelteefjes (2p)

Wentelteefjes zijn een simpel en toch elegant ontbijtje. Geef ze nog een originele liefdestwist met wat kaneel, vers fruit en een plantaardig alternatief voor yoghurt.

Dit heb je nodig:

● 8 sneetjes brood (het liefst oud)

● 2 eieren

● 150 ml Alpro Amandeldrink Original

● 1 tl kaneel

● 1 el Alpro soya Bakken & Braden

● Fruit naar keuze (peer, granaatappel) en ‘Alpro plantaardig alternatief voor yoghurt Natuur’ voor de afwerking

Zo maak je het:

1. Mix de eieren met de Alpro Amandeldrink en de kaneel tot een glad mengsel.

2. Giet in een kom en dompel er de sneetjes brood volledig in onder.

3. Bak de wentelteefjes in een beetje Alpro soya Bakken & Braden tot ze aan beide kanten goudbruin zijn.

4. Dien meteen op met vers fruit en ‘Alpro plantaardig alternatief voor yoghurt Natuur’.

