Oeps pardon! Dit vertellen je protjes over je gezondheid

Scheten: iedereen laat ze, en toch vinden we dat allemaal gênant. Zeker als je er plots veel last van hebt. Maar in plaats van de billen stijf tegen elkaar te houden, sta je beter even stil bij wat je windjes en het bijhorende opgeblazen gevoel vertellen over je gezondheid.

Eerst en vooral: wat zijn die protjes juist? Simpel gezegd is dat lucht die vastzit in je darmen. Het kan gaan om lucht die je hebt ingeademd tijdens het eten, drinken, kauwen of slikken. Zulke winden zijn een mix van koolstofdioxide, zuurstof, stikstof en waterstof, zonder dat er een geurtje aan hangt.

Is het wel een vieze stinkerd? Dan gaat het meestal om een bijproduct bij het verteren van je voeding, dat gemaakt wordt door de bacteriën die in je darmen leven. Die bacteriën zijn dol op sommige voedingsproducten als bonen en linzen. Het gevolg: ze groeien er flink van en produceren dan ook veel gas, wat wel durft te stinken. Dat wil niet zeggen dat je geen bonen of linzen meer mag eten. Weet gewoon dat je de dag erna extra winderig bent.

Het is dus doodnormaal dat er af en toe een protje ontsnapt. Bij de gemiddelde persoon gebeurt dat tussen de 7 en 20 keer per dag. Laat jij er plots véél meer? Dan is de kans groot dat je lichaam probeert om je iets te vertellen.

Je eet te veel kauwgom of drinkt te veel bruiswater

Doe je steevast een beroep op suikervrije kauwgom voor een frisse adem? Dan hebben we slecht nieuws. Zo’n kauwgom bevat vaak suikervervangers als xylitol, dat moeilijk te verteren is.

Bij bruiswater moet je het probleem niet al te ver zoeken. Spuitwater - net zoals frisdrank trouwens - leidt tot extra gas omdat er gewoon extra gas in het water zit.

Je eet te snel

Als jij je bord snel leegeet, dan slik je extra lucht in en kauw je waarschijnlijk niet genoeg. Nochtans start de vertering van je eten al in je mond. Het klinkt niet al te smakelijk, maar de enzymen in je speeksel maken het voedsel zachter. Als dat niet fatsoenlijk gebeurt, moet je spijsverteringsstelsel achteraf overuren draaien, en dat zorgt voor een opgeblazen gevoel en winderigheid. De oplossing ligt dan ook voor de hand: neem de tijd voor je maaltijd en probeer voldoende te kauwen.

Je hebt last van een lekkende darm

Wablief? Als u zich niet in uw koffie hebt verslikt, bent u niet de enige. Een lekkende darm, het bestaat wel degelijk. Bij het ‘leaky gut’-syndroom, zoals het ook wordt genoemd, werkt de darmbarrièrefunctie niet naar behoren, waardoor darmbacteriën vrij spel krijgen in je lichaam. Een van de mogelijke gevolgen? U raadt het al: extra protjes.

Een lekkende darm kan veel oorzaken hebben, waaronder stress, suiker, alcohol en pijnstillers als ibuprofen. Een kant-en-klare oplossing bestaat jammer genoeg niet. Het algemene devies luidt: schaf jezelf een gezond voedingspatroon aan en probeer jezelf wat in de watten te leggen en te ontspannen.

Je bent gevoelig of intolerant voor bepaalde voedingsgroepen

Het eten dat je in je mond propt, komt op een bepaald moment terecht in je dunne darm. Daar zitten enzymen die je eten verder verteren. Normaal gezien produceert je lichaam genoeg van de juiste enzymen om het klusje te klaren, maar soms is dat niet het geval. Alles wat dan niet goed verteerd is, vervolgt dan zijn weg tot het de darmbacteriën tegenkomt. Die bacteriën kunnen er dan extra veel voedingsstoffen uithalen, waardoor ze ook meer gas produceren. Dat wil niet per se zeggen dat je intolerant bent, maar dat kan ook betekenen dat je gevoelig bent voor bepaalde voedingsgroepen.

Heb je erg vaak last van gevoelige darmen en krampen? Dan raadpleeg je het best een dokter.

Je hebt een maag-darmaandoening

Soms is er ook meer aan de hand en zijn die borrelende darmen een symptoom van een maag-darmaandoening. Ook dan ga je het best eens langs bij de dokter, zeker als je ook met andere problemen te kampen hebt zoals buikpijn, maagzuur of gewichtsschommelingen.