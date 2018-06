Ochtendmensen lopen minder risico op depressie Liesbeth De Corte

Ben jij deze ochtend wééral voor 8 uur wakker geworden? Best vervelend wanneer je tijdens het weekend eens lekker lang wil uitslapen. Als het een troost mag zijn: zulke vroege ochtenden hebben wel degelijk een groot voordeel. Volgens een nieuwe studie lopen vroege vogels minder risico op een depressie.

Een studie die gepubliceerd werd in het vakblad Journal of of Psychiatric Research verklaart dat ochtendmensen minder risico lopen op een depressie omdat ze meer licht opnemen. Om tot die uitspraak te komen, hebben wetenschappers van de University of Colorado en een ziekenhuis genaamd Brigham and Women’s Hospital uit Boston samengewerkt.

Ze wilden bekijken of er een link is tussen stemmingsstoornissen en het slaappatroon van mensen. Daarom hebben ze vier jaar lang meer dan 32.000 verpleegsters nauwgezet gevolgd. Sommigen van hen waren vroege vogels pur sang: ze stonden altijd vroeg op en kropen steevast vroeg onder de wol. Anderen waren dan weer volledig het tegenovergestelde en hadden de routine van een nachtraaf.

Of je nu een ochtendmens of een nachtbraker bent, wordt volgens de onderzoekers bepaald door je DNA, iets wat wij ook al eerder schreven. Met één belangrijk verschil: wie bij wijze van spreken uit z'n bed springt bij het ochtendkrieken, loopt 12 tot 27 procent minder risico op het ontwikkelen van een depressie. Dat verschil met nachtraven blijft hetzelfde ook als er gekeken wordt naar andere factoren die een rol kunnen spelen, zoals alleen wonen, roken en vrijgezel zijn.

Waar het verschil dan wel aan te wijten is? "Ik vermoed dat de hoeveelheid licht waar je aan blootgesteld wordt een belangrijke rol speelt", reageert hoofdonderzoeker Céline Vetter. Tegelijk wil ze ook benadrukken dat nachtraven niet per se te maken zullen hebben met een stemmingsstoornis. "Je slaapgewoontes hebben wel degelijk een effect, maar dat is maar klein en er is nog meer onderzoek naar nodig", besluit ze.

Voelt deze studie toch aan als een wake-up call en wil je in de toekomst wat sneller aan je dag beginnen? Dan hebben we enkele tips voor je verzameld:

1. Probeer wél voldoende te slapen. Eerder deze week toonde een studie aan dat te weinig en te veel nachtrust ongezond is en zelfs kan zorgen voor een vroegtijdige dood. Ook al is het verleidelijk om 's avonds naar je favoriete Netflix-serie te blijven kijken, kruip dus toch maar op tijd in je bed.

2. Langs de andere kant moet je ook niet in een klap je hele routine willen omgooien. Kruip elke dag wat vroeger in bed en sta elke ochtend enkele minuten vroeger op. Op die manier kan je opbouwen tot een uur waar je tevreden mee bent.

3. Gebruik een rustig, aangenaam deuntje als wekker. Wakker worden met een hels alarm doet niemand deugd. En gegarandeerd dat je na een tijdje zo'n hekel krijgt aan het geluid, dat je de wekker simpelweg afzet en weer langer blijft liggen.

4. Leg de avond voordien alles op tafel wat je nodig hebt voor je ontbijt. Wil je een spiegelei? Zet dan zelfs de pan al klaar. Met wat eten in het vooruitzicht gaat dat opstaan des te vlotter.

5. Zorg dat je de ochtend zelf niet nog al je spullen bijeen moet zoeken of tijd verliest met het kiezen van een outfit. Check elke avond even wat je de volgende dag wil aandoen, van je kledij tot je sokken, ondergoed én schoenen. En leg je tas, computer en andere spullen al klaar. Zo ben je zeker dat je 's ochtends niet in allerijl nog naar die verdomde sleutelbos moet zoeken.