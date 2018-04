Ochtend, namiddag of avond; waneer sport je nu het best? Tips van inspanningsfysioloog Chris Jordan Jolien Meremans

07 april 2018

16u20

Bron: The independent 0 Fit & Gezond Sporten zou niet als een sleur mogen aanvoelen, maar met de tientallen dingen waar je aan moet denken voordat je naar de sportschool vertrekt, lijkt dat vaak wel zo. Wist je dat je voor het spinnen moest eten? Heb je de juiste schoenen in je sporttas gestopt? Heb je de nacht ervoor genoeg geslapen? Er slechts een ding waar je echt rekening moet mee houden voor je gaat sporten; de timing.

Welk moment op de dag kunnen we nu het beste sporten? Sommigen beweren voor dag en dauw, terwijl anderen dan weer zeggen dat je pas in de late namiddag je sportschoenen mag aantrekken. Inspanningsfysioloog Chris Jordan geeft een eenduidig antwoord aan alle (amateur)sporters.

Meest waarschijnlijke moment

Sommige onderzoeken suggereren dat het het beste is om het 's morgens vroeg op een lege maag uit te zweten om het gewichtsverlies te helpen versnellen en het energieniveau te verhogen. Andere studies concluderen dat het een beter idee is om je fitnessroutine later op de dag te starten, wanneer je lichaam van nature al opgewarmd is.

Chris Jordan, een inspanningsfysioloog die de virale Johnson & Johnson Official 7-Minute Workout heeft gecreëerd, neemt een iets andere benadering in. "De beste tijd van de dag om te trainen is de tijd waarop je het meest waarschijnlijk zal trainen," vertelde Jordan aan Business Insider.

Tijdschema's

Jordan, die gewerkt heeft als fitnessadviseur voor de Amerikaanse luchtmacht , zei dat hij met verschillende tijdschema's heeft geëxperimenteerd om zijn perfecte fitnessroutine samen te stellen. In de namiddag sporten bleek voor hem efficiëntst te zijn.

"Wat ik leuk vind aan trainen in de namiddag is dat ik vrij ben, ik ben meestal niet zo moe, en mijn spieren zijn niet stijf zoals soms in de ochtend," zei Jordan. "Bovendien is het een geweldige manier om pauze te nemen en krijg ik daarna dubbel zo veel energie."

Ochtend vs. middagtrainingen

Als je echter vroeg op de dag traint, is er goed nieuws voor je. Sommige onderzoeken suggereren dat een training in de vroege ochtend op een lege maag gewichtsverlies helpt versnellen en het energieniveau verhoogt door het lichaam voor te bereiden op een dag vetverbranding.

Bovendien kan vroeg sporten betekenen dat je meer zonlicht krijgt. Uit een onderzoek bleek dat mensen die binnen twee uur na het ontwaken in de felle zon sporten meestal dunner waren. Ze waren ook beter in staat om hun gewicht te beheersen dan degenen die geen natuurlijk licht kregen, ongeacht wat ze de hele dag aten.

Voordelen en nadelen

"Er zijn enkele voordelen en nadelen, met welke tijd je ook kiest," zei Jordan. "Misschien ben je een beetje traag in de ochtend, maar als je die tijd kiest, dan is het tenminste voor de dag gedaan, en je gaat het niet overslaan wanneer onverwachte dingen naar boven komen."

Consistentie

Het belangrijkste aan een fitnessroutine is dat je je eraan kunt houden. Of dat betekent dat je bij het krieken van de dag wakker wordt om het circuit op te gaan of je er liever voor kiest twee uur in de namiddag buiten dienst te zijn, maakt minder uit dan hoe goed je je schema volgt.

"Als je voorruit moet plannen, moet je dat ook echt doen,” zei Jordan. "het belangrijkste is om het consistent te doen."