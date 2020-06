O wee, rosé! Hoe ongezond is het om elke avond een glas (of twee) te drinken?

Tijdens de zomer drinken we allemaal al eens makkelijker een glaasje. Maar welke hoeveelheid alcohol is schadelijk?

Wim Laleman, hepatoloog bij het UZ Leuven: “Dat is een vraag die ik heel regelmatig krijg, hoeveel impact een klassieke en – helaas – sociaal aanvaarde guilty pleasure zoals alcohol heeft op onze gezondheid. Het meest absolute antwoord op die vraag is eigenlijk: elke hoeveelheid, hoe klein ook. Want alcohol is een substantie die geklasseerd staat als een ‘toxine met psyche-actieve kenmerken en dus afhankelijkheid-inducerende eigenschappen’, zoals de WHO (World Health Organization, nvdr.) dat zo mooi zegt. Zoals het woord ‘toxine’ al doet vermoeden, zijn er potentieel ‘toxische’ of schadelijke effecten. Die hebben niet alleen een invloed op de lever, maar op het hele lichaam. Alcoholgevoelige organen, als ik die zo mag noemen, zijn de hersenen, de hartspier, de alvleesklier en de spieren.”

Elke avond een wijntje of twee, kan dat?

Laleman: “Er bestaat geen consensus over de aanbevolen maximale dosis alcohol, of veilige limiet wat betreft het aantal drankjes dat je kan drinken. Globaal is het advies om dit te beperken tot twee eenheden per dag voor een man, en één eenheid per dag voor een vrouw, volgens de WHO. De British Royal College of Physicians adviseert niet meer dan 14 eenheden verspreid over 3 dagen of meer per week. Volgens deze normen gaat het dus om twee pintjes of glazen wijn per dag voor een man, of de helft daarvan voor een vrouw. Al wil dat niet zeggen dat je ongestraft elke dag kan drinken. Om je lever de kans te geven om te recupereren las je best regelmatig alcoholvrije dagen in. Maar of dat dan verantwoord drinkgedrag is? Zelfs alcoholvrije dagen vormen wat mij betreft geen vrijgeleide om ongestraft te drinken.”

Omdat ons lichaam alcohol niet kan opstapelen, moet die onmiddellijk verwerkt worden. Er is evenwel een limiet aan wat onze lever aankan per dag.

Als elke dag een beetje drinken al slecht is voor je lijf, dan is een weekje vakantiedrinken in een all-inclusivehotel vast helemaal nefast?

Laleman: “Om een antwoord te kunnen geven op die vraag moeten we eerst kijken naar wat cocktails en co doen met ons lijf. Wanneer we alcohol drinken, belandt die quasi onmiddellijk na z'n passage door de maag in ons bloed. De piek van de alchoholconcentratie in onze bloedsomloop komt er al op amper 20 minuten na het drinken van je drankje. Hoe meer je drinkt, hoe hoger de piekconcentratie in je bloed en hoe sneller je je ‘tipsy’ voelt. De reden hiervoor is dat alcohol zich na inname gelijkmatig verdeelt over het bloed, waardoor het sterk bevloeide organen zoals de hersenen en de lever het meest treft. De merkbare impact is groter op de hersenen dan op de lever, die in acute situaties minder slecht reageert op een grote hoeveelheid alcohol omdat het net het orgaan is dat alcohol verwerkt.”

“Omdat ons lichaam alcohol niet kan opstapelen, moet die onmiddellijk verwerkt worden. Er is evenwel een limiet aan wat onze lever aankan per dag. Om een glas bier of wijn te verwerken, heeft de lever ongeveer 2 uur nodig, drinken we 2 eenheden dan duurt dit ongeveer 4 uur, enzoverder. Dat is ook de reden waarom je na een avondje zwaar drinken ’s morgens nog de gevolgen ondervindt. Als we naar een weekje all-in kijken, zal men hiervan zeker de sporen kunnen terugvinden op de lever, onder vorm van leververvetting en -ontsteking. Dat kan trouwens een eerste stap zijn in verdere alcoholgeïnduceerde leverbeschadiging en uiteindelijk naar cirrose, als het alcoholgebruik overmatig blijft.”

Is je lever er dan voorgoed aan na een verlengd verblijf op All Inclusive Island?

Laleman: “Als het om een geïsoleerde guilty pleasure gaat, en je je nadien volledig van alcoholische dranken onthoudt, kan de lever normaliter volledig herstellen van de ‘aanval’ binnen de drie maanden. Maar weet dat geen enkele arts bingedrinking kan ondersteunen, zelfs met de belofte van soberheid nadien. Het is zoals Reinaert de Vos zegt tegen Bruun de Beer: matigheid is onder alle omstandigheden goed. Moraal van het verhaal: vakantie, graag en veel zelfs, all-inalcohol liever niet, dank u!”